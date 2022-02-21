Загинув мирний мешканець: під обстріл бойовиків потрапило Новолуганське (фото)

Унаслідок влучення 122-мм снаряда в гараж, загинув місцевий житель, який перебував у ньому. Через обстріл селище залишилося без світла, опалення та газу.

Російсько-окупаційні сили обстріляли Новолуганське. Унаслідок обстрілу загинув 52-річний місцевий житель. Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко у Facebook.

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Повідомляється, що під обстріл потрапили житлові будинки, а також пошкоджено об'єкти інфраструктури.

"Село залишилося без світла, опалення, перебило газопровід. Унаслідок обстрілу загинув мирний житель", — написав Кириленко.

Ексзаступник міністра МВС Антон Геращенко опублікував ім'я загиблого. Ним виявився громадянин України Широкий Роман Миколайович (27.02.1970 року народження). Він був зареєстрований за адресою Донецька область, Бахмутський район, селище Новолуганське, будинок 4.

Фото: Facebook / Антон Геращенко Фото: Facebook / Антон Геращенко Фото: Facebook / Антон Геращенко

Він також додав, що злочин задокументований СЦКК і буде передано до ОБСЄ як доказ військових злочинів. Вказується, що обстріл проводився зі 122-мм артилерійської установки. Уламками пошкодило гараж, де знаходився мирний мешканець.

Фото: Facebook / Антон Геращенко

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