ФСБ показала "докази" знищення українських диверсантів у Ростовській області (відео)

Російські силовики показали кадри, на яких нібито горять українські бронемашини, які заїхали вранці до Ростовської області.

ФСБ Росії опублікувала кадри, на яких нібито горять українські БМП, які перетнули їхній кордон зранку 21 лютого. Відповідні кадри опубліковано "РБК".

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Силовики Росії заявили, що 21 лютого вранці помітили у селищі Мітякінська Ростовської області групу диверсантів-розвідників, які мають відношення до українських військових. За інформацією ФСБ, спочатку їх помітили прикордонники, які повідомили про це військових та викликали їх на допомогу. Також потім нібито з української сторони були дві бронемашини, які російська сторона знищила — також повідомлялося про ліквідацію п'яти українських військових. Росія повідомила, що з її боку в цьому бою постраждалих та жертв немає.

Українська прикордонна служба відреагувала на заяву ФСБ про проникнення та знищення диверсантів. Повідомляється, що це чергова провокація та фейк з російської сторони.