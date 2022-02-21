Знищення "диверсантів" на кордоні з РФ: українські прикордонники заявили про провокацію
ДПСУ не отримувала заяв від Росії щодо нестандартної ситуації на кордоні із застосуванням зброї. Фактів проникнення ДРГ російська сторона не надала.
Заява російських військових про "диверсійну розвідгрупу (ДРГ) з України", яка нібито порушила кордон, є черговим фейком. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України (ДПСУ).
Жодних порушень державного кордону в районі селища Мітякінська Ростовської області РФ не було, зазначили в ДПСУ.
"Прикордонники України не отримували заяви від російської сторони про якусь нестандартну ситуацію, яка могла статися на кордоні, до того ж пов'язана із застосуванням зброї. Такі повідомлення є нічим іншим як провокацією", — сказано в заяві.
Підтвердження фактів проникнення "ДРГ" російська сторона також не наводить, повідомили прикордонники.
Міністерство оборони РФ 21 лютого заявило про "знищення п'яти осіб і двох бойових машин піхоти в Ростовській області". За інформацією відомства, до кордону РФ підійшла "українська ДРГ", але всі були вбиті під час бою з російською армією.
Українські військові назвали це повідомлення фейком і додали, що в Ростовській області не було жодних військ України. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв про непричетність України до подій останніх днів на Донбасі.
Кулеба заявив, що Україна не нападала на Донецьк і Луганськ, не надсилала диверсантів через кордон і не обстрілювала територію РФ. Міністр вимагає, щоб Росія зупинила фабрику фейків.