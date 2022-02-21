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Военный Фокус Российско-украинская война

Уничтожение "диверсантов" на границе с РФ: украинские пограничники заявили о провокации

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Фото: Bloomberg | Россия должна остановить фабрику фейков, заявили в МИД Украины

ГПСУ не получала заявлений от России о нестандартной ситуации на границе с применением оружия. Фактов проникновения ДРГ российская сторона не привела.

Заявление российских военных о якобы нарушившей границу "диверсионной разведгруппы (ДРГ) из Украины" является очередным фейком. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины (ГПСУ).

Никаких нарушений государственной границы в районе поселка Митякинская Ростовской области РФ не было, отметили в ГПСУ.

"Пограничники Украины не получали заявления от российской стороны о какой-либо нестандартной ситуации, которая могла произойти на границе, к тому же связанной с применением оружия. Такие сообщения являются ничем иным как провокацией", – сказано в заявлении.

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Подтверждений фактов проникновения "ДРГ" российская сторона также не приводит, сообщили пограничники.

Министерство обороны РФ 21 февраля заявила об "уничтожении пяти человек и двух боевых машин пехоты в Ростовской области". По информации ведомства, к границе РФ подошла "украинская ДРГ", но все были убиты во время боя с российской армией.

Украинские военные назвали это сообщение фейком и добавили, что в Ростовской области не было никаких войск Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял о непричастности Украины к событиям последних дней на Донбассе.

Кулеба заявил, что Украина не нападала на Донецк и Луганск, не посылала диверсантов через границу и не обстреливала территорию РФ. Министр потребовал, чтобы Россия остановила фабрику фейков.