Украина не причастна к диверсии на границе с РФ, — Кулеба (фото)

Помимо опровержения информационных вбросов глава МИД Украины также потребовал от Москвы "немедленно остановить фабрику фейков".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что Украина не причастна ни к одному из событий последних дней на Донбассе и вдоль своих границ, где были задействованы диверсанты или обстрелы территории РФ. Об этом Кулеба сообщил в своем Twitter.

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"Категорически опровергаю дезинформацию РФ. Украина: Не нападала на Донецк, или Луганск. Не посылала диверсантов или БТРы через границу. Не обстреливала территорию РФ или КПП на границе. Не совершала диверсий", — написал Дмитрий Кулеба.

Помимо этого, глава МИД Украины потребовал, чтобы Российская Федерация немедленно остановила фабрику фейков.

[ + – ] Дмитрий Кулеба написал опровержение в своем Twitter

Ранее в российских СМИ появлялись сообщения о том, что украинские войска обстреливали из артиллерии Донецк и Луганск, запустили снаряд по российскому пограничному пункту, направили в Ростовскую область группу диверсантов численностью 5 человек, а также две БМП, которые были уничтожены российскими войсками. Также сообщалось об украинском снаряде, который залетел на территорию Ростовской области.

Ранее Фокус сообщал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба решительно опроверг заявления боевиков на Донбассе, что украинские силы готовят диверсию по подрыву химических емкостей на объектах в городе Горловка.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что наша дипломатия не остановится, пока не освободит весь Донбасс и Крым, и пока Россия не заплатит за свою агрессию.

До этого Кулеба обсудил сложившуюся в Украине ситуацию с генсеком ООН Антониу Гутерришем, собеседники наметили ряд шагов по деэскалации ситуации.