Обострение на Донбассе: боевики сообщают об "обстрелах ВСУ" Донецка и гибели двух человек

По данным оккупационных властей, в результате обстрелов погиб боевик и шахтер, который направлялся на работу. Штаб ООС, в свою очередь, сообщает, что за неполные двое суток террористы 88 раз открывали огонь.

Российско-оккупационные формирования обвинили бойцов Вооруженных сил Украины в обстреле неподконтрольных территорий и гибели двух человек. Об этом информирует управление "народной милиции ДНР".

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Как утверждают боевики, украинские военнослужащие якобы вели огонь по оккупированному Коминтерново из артиллерии калибра 122 мм и тяжелых минометов.

"Погиб один военнослужащий народной милиции ДНР, еще один получил тяжелые ранения, двое – контужены", — говорится в сообщении.

Помимо этого, российско-оккупационные войска обвинили ВСУ в обстреле из миномета Донецка, в результате которого якобы погиб мирный житель. Боевики утверждают, что огонь велся с запрещенного Минскими соглашениями вооружения с позиций 54-й отдельной механизированной бригады украинской армии.

"На остановке общественного транспорта в поселке шахты "Трудовская" (пригород Донецка — ред.) погиб мирный житель — шахтер, ехавший на шахту на утреннюю смену", — добавили боевики.

[ + – ] Боевики сообщили о гибели мирного жителя в поселке шахты "Трудовская"

Военный корреспондент ВГТРК на Донбассе Андрей Руденко в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ якобы вели минометный огонь по поселку Трудовские около 3:40 утра 21 февраля. Мирный житель, по данным лояльного к оккупационным властям репортера, погиб на пересечении улиц Дунаевского и Маркина.

[ + – ] Боевики сообщили о гибели мирного жителя в поселке шахты "Трудовская"

Оккупационные власти также обвиняют украинских военнослужащих в обстреле двух школ в Петровском и Киевском районах Донецка. В результате огня, по данным российских СМИ, повреждены учебные заведения №105 и №56.

[ + – ] Две школы Донецка пострадали в результате обстрела [ + – ] Две школы Донецка пострадали в результате обстрела [ + – ] Две школы Донецка пострадали в результате обстрела [ + – ] Две школы Донецка пострадали в результате обстрела

Российское агентство "РИА Новости", ссылаясь на заявление властей ОРЛО, сообщает, что на территории неподконтрольной Украине Луганской области за сутки при обстрелах погибли двое мирных жителей. Также, по данным боевиков, пострадали трое человек, а разрушенными оказались более 10 жилых домов.

[ + – ] Боевики ОРЛО сообщили о гибели двух человек в результате "обстрелов ВСУ" [ + – ] Боевики ОРЛО сообщили о гибели двух человек в результате "обстрелов ВСУ" [ + – ] Боевики ОРЛО сообщили о гибели двух человек в результате "обстрелов ВСУ"

Пресс-центр штаба ООС в свою очередь сообщает, что за минувшие сутки российско-оккупационные формирования 80 раз нарушали режим прекращения огня, используя при этом запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

По данным военного командования, боевики вели огонь по позициям ВСУ и прифронтовым населенным пунктам из минометов (82 и 120 мм), артиллерии (122 и 152 мм), различных гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрелов 20 февраля на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение и был госпитализирован.

С начала текущих суток оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня, применяя минометы и запрещенную артиллерию калибра 122 и 152 мм. Потерь среди личного состава ВСУ, к счастью, нет.

[ + – ] Оккупанты за двое суток 88 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе

Ранее сообщалось, что Россия закрыла небо над Азовским морем до 26 февраля. Информация о подаче извещения в систему NOTAM, через которую рассылают сообщения об изменениях в правилах полетов, совпала с заходом в море крупной российской эскадры.

20 февраля американский телеканал CBS News сообщал, что командование армии РФ получило приказ начать вторжение в Украину.