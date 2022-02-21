Загострення на Донбасі: бойовики повідомляють про "обстріли ЗСУ" Донецька та загибель двох людей

За даними окупаційної влади, внаслідок обстрілу загинув бойовик і шахтар, який прямував на роботу. Штаб ООС, у свою чергу, повідомляє, що за неповні дві доби терористи 88 разів відкривали вогонь.

Російсько-окупаційні формування звинуватили бійців Збройних сил України в обстрілі непідконтрольних територій і загибелі двох людей. Про це повідомляє управління "народної міліції ДНР".

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Як стверджують бойовики, українські військовослужбовці нібито вели вогонь по окупованому Комінтерновому з артилерії калібру 122 мм і важких мінометів.

"Загинув один військовослужбовець народної міліції ДНР, ще один отримав тяжкі поранення, двоє – контужені", — йдеться в повідомленні.

Крім цього, російсько-окупаційні війська звинуватили ЗСУ в обстрілі з міномета Донецька, внаслідок якого нібито загинув мирний житель. Бойовики стверджують, що вогонь вівся із забороненого Мінськими угодами озброєння з позицій 54-ї окремої механізованої бригади української армії.

"На зупинці громадського транспорту в селищі шахти "Трудівська" (передмістя Донецька – ред.) загинув мирний житель – шахтар, який їхав на шахту на ранкову зміну", – додали бойовики.

[ + – ] Бойовики повідомили про загибель мирного мешканця в селищі шахти "Трудівська"

Військовий кореспондент ВДТРК на Донбасі Андрій Руденко у своєму Telegram-каналі повідомив, що ЗСУ нібито вели мінометний вогонь по селищу Трудівське близько 3:40 ранку 21 лютого. Мирний житель, за даними лояльного до окупаційної влади репортера, загинув на перетині вулиць Дунаєвського та Маркіна.

[ + – ] Бойовики повідомили про загибель мирного мешканця в селищі шахти "Трудівська"

Окупаційна влада також звинувачує українських військовослужбовців в обстрілі двох шкіл у Петрівському та Київському районах Донецька. Внаслідок вогню, за даними російських ЗМІ, пошкоджено навчальні заклади №105 і №56.

[ + – ] Дві школи Донецька постраждали внаслідок обстрілу [ + – ] Дві школи Донецька постраждали внаслідок обстрілу [ + – ] Дві школи Донецька постраждали внаслідок обстрілу [ + – ] Дві школи Донецька постраждали внаслідок обстрілу

Російське агентство "РІА Новини", посилаючись на заяву влади ОРЛО, повідомляє, що на території непідконтрольної Україні Луганської області за добу під час обстрілу загинули двоє мирних жителів. Також, за даними бойовиків, постраждали троє людей, а зруйнованими виявилося понад 10 житлових будинків.

[ + – ] Бойовики ОРЛО повідомили про загибель двох людей внаслідок "обстрілів ЗСУ" [ + – ] Бойовики ОРЛО повідомили про загибель двох людей внаслідок "обстрілів ЗСУ" [ + – ] Бойовики ОРЛО повідомили про загибель двох людей унаслідок "обстрілів ЗСУ"

Пресцентр штабу ООС у свою чергу повідомляє, що минулої доби російсько-окупаційні формування 80 разів порушували режим припинення вогню, використовуючи при цьому заборонене Мінськими угодами озброєння.

За даними військового командування, бойовики вели вогонь по позиціях ЗСУ та прифронтових населених пунктах із мінометів (82 та 120 мм), артилерії (122 та 152 мм), різних гранатометів, протитанкових ракетних комплексів і великокаліберних кулеметів. Унаслідок обстрілу 20 лютого на Донбасі один український військовослужбовець отримав поранення та був госпіталізований.

Із початку поточної доби окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи міномети та заборонену артилерію калібру 122 і 152 мм. Втрат серед особового складу ЗСУ, на щастя, немає.

[ + – ] Окупанти за дві доби 88 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі

Раніше повідомлялося, що Росія закрила небо над Азовським морем до 26 лютого. Інформація про подання повідомлення в систему NOTAM, через яку розсилають повідомлення про зміни в правилах польотів, збіглася із заходом у море великої російської ескадри.

20 лютого американський телеканал CBS News повідомляв, що командування армії РФ отримало наказ розпочати вторгнення в Україну.