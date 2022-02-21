Україна не причетна до диверсії на кордоні з РФ, — Кулеба (фото)

Крім спростування інформаційних вкидань, голова МЗС України також зажадав від Москви "негайно зупинити фабрику фейків".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба стверджує, що Україна не причетна до жодної з подій останніх днів на Донбасі та вздовж своїх кордонів, де було залучено диверсантів, або обстрілів території РФ. Про це Кулеба повідомив у своєму Twitter.

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"Категорично спростовую дезінформацію РФ. Україна: Не нападала на Донецьк, Луганськ. Не надсилала диверсантів чи БТРи через кордон. Не обстрілювала територію РФ чи КПП на кордоні. Не вчиняла диверсій", — написав Дмитро Кулеба.

Крім цього, голова МЗС України вимагає, щоб Російська Федерація негайно зупинила фабрику фейків.

[ + – ] Дмитро Кулеба написав спростування у своєму Twitter

Раніше в російських ЗМІ з'являлися повідомлення про те, що українські війська обстрілювали з артилерії Донецьк та Луганськ, запустили снаряд за російським прикордонним пунктом , направили до Ростовської області групу диверсантів чисельністю 5 осіб, а також дві БМП , які були знищені російськими військами. Також повідомлялося про український снаряд , який залетів на територію Ростовської області.

Раніше Фокус повідомляв, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба рішуче спростував заяви бойовиків на Донбасі, що українські сили готують диверсію щодо підриву хімічних ємностей на об'єктах у місті Горлівка.

Раніше Дмитро Кулеба заявив, що наша дипломатія не зупиниться, поки не звільнить весь Донбас та Крим і поки Росія не заплатить за свою агресію.

До цього Кулеба обговорив ситуацію, що склалася в Україні, з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем, співрозмовники запланували низку кроків з деескалації ситуації.