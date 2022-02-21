ФСБ показала "доказательства" уничтожения украинских диверсантов под Ростовом, - СМИ (видео)
Российские силовики показали кадры, на которых горят якобы украинские бронемашины, которые заехали утром в Ростовскую область.
ФСБ России опубликовала кадры, на которых якобы горят украинские БМП, которые пресекли их границу утром 21 февраля. Соответствующие кадры опубликованы "РБК".
Силовики России заявили, что 21 февраля утром заметили в поселке Митякинская Ростовской области группу диверсантов-разведчиков, которые имеют отношение к украинским военным. По информации ФСБ, сначала их заметили пограничники, которые сообщили об этом военным и вызвали их на подмогу. Также затем якобы с украинской стороны последовали две бронемашины, которые российская сторона уничтожила — также сообщалось о ликвидации пяти украинских военных. Россия сообщила, что с ее стороны в этом бою пострадавших и жертв нет.
Украинская погранслужба отреагировала на заявление ФСБ о проникновении и уничтожении диверсантов. Сообщается, что это очередная провокация и фейк с росийской стороны.