ФСБ показала "доказательства" уничтожения украинских диверсантов под Ростовом, - СМИ (видео)

Российские силовики показали кадры, на которых горят якобы украинские бронемашины, которые заехали утром в Ростовскую область.

ФСБ России опубликовала кадры, на которых якобы горят украинские БМП, которые пресекли их границу утром 21 февраля. Соответствующие кадры опубликованы "РБК".

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Силовики России заявили, что 21 февраля утром заметили в поселке Митякинская Ростовской области группу диверсантов-разведчиков, которые имеют отношение к украинским военным. По информации ФСБ, сначала их заметили пограничники, которые сообщили об этом военным и вызвали их на подмогу. Также затем якобы с украинской стороны последовали две бронемашины, которые российская сторона уничтожила — также сообщалось о ликвидации пяти украинских военных. Россия сообщила, что с ее стороны в этом бою пострадавших и жертв нет.

Украинская погранслужба отреагировала на заявление ФСБ о проникновении и уничтожении диверсантов. Сообщается, что это очередная провокация и фейк с росийской стороны.