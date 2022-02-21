Волонтери встановили місце запуску снарядів по російській території. З'ясувалося, що обстріл проводився з окупованого Суходолу на Луганщині.

Росія продовжує спроби провести провокацію "під неправдивим прапором", які мають створити привід для російських військ вторгнутися на територію України. 19 лютого в РФ заявили про обстріл Ростовської області з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ). Волонтери InformNapalm дійшли висновку, що обстріляли російську територію проросійські бойовики з окупованої Луганської області. Про це повідомляється у розслідуванні організації.

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Слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу "за фактом замаху на вбивство, створеного загальнонебезпечним методом через обстріл прикордонної території Ростовської області РФ з боку України". Вказувалося, що невстановлені особи використовували РСЗВ з території України для обстрілу Тарасівського району Ростовської області.

[ + – ] Скріншот із російських ЗМІ

Пізніше російський пропагандистський телеграм-канал NewsFront опублікував відео з обстрілом українськими військовими території РФ. Підпис до відео повідомляв, що кадри було знято з північного боку річки Сіверський Донець біля пункту "Болотне".

[ + – ] Публікація на InformNapalm

InformNapalm вдалося помітити координати в системі СК-42 (використовується військовими в так званих прямокутних координаторах) на відео, які вказані внизу відео. Перевівши координату в систему WGS-84 (використовується у звичайних google картах), вони вивели такі координати 48°34'32.5″N 39°35'03.1″E.

[ + – ] Місце, звідки вівся обстріл

За вказаними координатами знаходиться н. п. Суходіл (раніше Піонерське), яке нині перебуває під російсько-окупаційними військами. Також розслідувачі InformNapalm опублікували відео з повним розбором і доказами обстрілу саме з окупованих територій.

[ + – ] Місце розташування камери в Суходолі [ + – ] Місце, звідки вівся обстріл з РСЗВ [ + – ] Ракурс із камери на відео

Нагадаємо, в РФ заявили, що українські військові обстріляли Ростовську область з реактивної артилерії. Депутат Держдуми Віктор Соболєв закликав російську владу ввести війська на Донбас, щоб "захистити" жителів ОРДЛО.

21 лютого ФСБ РФ заявила про "потрапляння з України" снаряда до їхнього прикордонного пункту в Ростовській області. У Держприкордонслужбі заявили, що це є відверта провокація.