Обстріл Ростовської області з РСЗВ здійснили бойовики "ЛНР", — розслідування InformNapalm (відео)
Волонтери встановили місце запуску снарядів по російській території. З'ясувалося, що обстріл проводився з окупованого Суходолу на Луганщині.
Росія продовжує спроби провести провокацію "під неправдивим прапором", які мають створити привід для російських військ вторгнутися на територію України. 19 лютого в РФ заявили про обстріл Ростовської області з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ). Волонтери InformNapalm дійшли висновку, що обстріляли російську територію проросійські бойовики з окупованої Луганської області. Про це повідомляється у розслідуванні організації.
Слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу "за фактом замаху на вбивство, створеного загальнонебезпечним методом через обстріл прикордонної території Ростовської області РФ з боку України". Вказувалося, що невстановлені особи використовували РСЗВ з території України для обстрілу Тарасівського району Ростовської області.
Пізніше російський пропагандистський телеграм-канал NewsFront опублікував відео з обстрілом українськими військовими території РФ. Підпис до відео повідомляв, що кадри було знято з північного боку річки Сіверський Донець біля пункту "Болотне".
InformNapalm вдалося помітити координати в системі СК-42 (використовується військовими в так званих прямокутних координаторах) на відео, які вказані внизу відео. Перевівши координату в систему WGS-84 (використовується у звичайних google картах), вони вивели такі координати 48°34'32.5″N 39°35'03.1″E.
За вказаними координатами знаходиться н. п. Суходіл (раніше Піонерське), яке нині перебуває під російсько-окупаційними військами. Також розслідувачі InformNapalm опублікували відео з повним розбором і доказами обстрілу саме з окупованих територій.
Нагадаємо, в РФ заявили, що українські військові обстріляли Ростовську область з реактивної артилерії. Депутат Держдуми Віктор Соболєв закликав російську владу ввести війська на Донбас, щоб "захистити" жителів ОРДЛО.
21 лютого ФСБ РФ заявила про "потрапляння з України" снаряда до їхнього прикордонного пункту в Ростовській області. У Держприкордонслужбі заявили, що це є відверта провокація.