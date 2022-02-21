Волонтеры установили место запуска снарядов по российской территории. Оказалось, что обстрел велся из оккупированного Суходола в Луганской области.

Россия продолжает попытки провести провокацию "под ложным флагом", которые должны создать повод для российских войск вторгнуться на территорию Украину. 19 февраля в РФ заявили об обстреле Ростовской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Волонтеры InformNapalm пришли к выводу, что обстреляли российскую территорию пророссийские боевики из оккупированной Луганской области. Об этом сообщается в расследовании организации.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Следственный комитет России открыл уголовное дело "по факту покушения на убийство, созданного общеопасным методом из-за обстрела приграничной территории Ростовской области РФ со стороны Украины". Указывалось, что неустановленные лица использовали РСЗО с территории Украины для обстрела Тарасовского района Ростовской области.

[ + – ] Скриншот из российских СМИ

Позднее российский пропагандистский телеграм-канал NewsFront опубликовал видео с якобы обстрелом украинскими военными территории РФ. Подпись к видео сообщала, что кадры были засняты с северной стороны реки Северский Донец возле пункта "Болотное".

[ + – ] Публикация на InformNapalm

InformNapalm удалось заметить координаты в системе СК-42 (используется военными в так называемых "прямоугольных координаторах") на видео, которые указаны внизу видео. Переведя координату в систему WGS-84 (используется в обычных google картах), они вывели следующие координаты 48°34’32.5″N 39°35’03.1″E.

[ + – ] Место, откуда велся обстрел

По указанным координатам находится н.п. Суходол (раньше Пионерское), которое ныне находится под российско-оккупационными войсками. Также расследователи InformNapalm опубликовали видео с полным разбором и доказательствами обстрела именно с оккупированных территорий.

[ + – ] Место расположения камеры в Суходоле [ + – ] Место, откуда велся обстрел из РСЗО [ + – ] Ракурс с камеры на видео

Напомним, в РФ заявили, что украинские военные обстреляли Ростовскую область из реактивной артиллерии. Депутат Госдумы Виктор Соболев призвал российские власти ввести войска на Донбасс, чтобы "защитить" жителей ОРДЛО.

21 февраля ФСБ РФ заявила о "попадании из Украины" снаряда в их погранпункт в Ростовской области. В Госпогранслужбе заявили, что это откровенная провокация.