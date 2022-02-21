Погиб мирный житель: под обстрел боевиков попало Новолуганское (фото)

В результате попадания 122-мм снаряда в гараж, погиб местный житель, который находился в нем. Из-за обстрелов поселок остался без света, отопления и газа.

Российско-оккупационные силы обстреляли Новолуганское. В результате обстрела погиб 52-летний местный житель. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook.

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Сообщается, что под обстрел попали жилые дома, а также были повреждены объекты инфраструктуры.

"Село осталось без света, отопления, перебило газопровод. В результате обстрела погиб мирный житель", — написал Кириленко.

Экс-замминистра МВД Антон Геращенко опубликовал имя погибшего. Им оказался гражданин Украины Широкий Роман Николаевич (27.02 1970 года рождения). Он был зарегистрирован по адресу Донецкая область, Бахмутский район поселок Новолуганское, дом 4.

Фото: Facebook / Антон Геращенко Фото: Facebook / Антон Геращенко Фото: Facebook / Антон Геращенко

Он также добавил, что преступление задокументировано СЦКК и будет передано в ОБСЕ как доказательство военных преступлений. Указывается, что обстрел производился из 122-мм артиллерийской установки. Осколками повредило гараж, где находился мирный житель.

Фото: Facebook / Антон Геращенко

Напомним, ФСБ РФ показали "доказательства" уничтожения "украинских диверсантов" под Ростовом. Однако по ним сложно понять, где были сняты эти кадры.

21 февраля расследование InformNapalm показало, что Ростов обстреляли пророссийские боевики из "ЛНР", а не украинская армия. Это удалось узнать благодаря координатам на камере с "доказательствами".