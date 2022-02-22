Десантники из 95-й бригады: стали известны имена погибших бойцов на Донбассе (фото)
Старший лейтенант Игорь Демидчук и штаб-сержант Александр Стельмах погибли в районе Зайцевого в результате получения ранений, несовместимых с жизнью.
В зоне проведения Операции объединенных сил в результате артиллерийского обстрела позиций украинских военных погибло двое бойцов — старший лейтенант Игорь Демидчук и штаб-сержант Александр Стельмах. Об этом сообщает пресс-служба 95-й отдельной десантно-штурмвой бригады в Facebook.
21 февраля в районе 16:10 украинские бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью. Бойцы ВСУ погибли в районе Зайцевого. Территорию поселка
"Командование и личный состав 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших десантников!" — указали в пресс-службе.
Как сообщили в штабе ООС, по состоянию на 7 утра 22 февраля зафиксировано 84 обстрела, из которых 64 из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
В феврале 2022 года погибло двое украинских военных в российско-украинской войне (по ссылке детали смерти, если они есть):
- Сергей Иващенко (26 лет) — погиб 16 февраля;
- Денис Кононенко (34 года) — погиб 19 февраля.
- Антон Сидоров (35 лет) — погиб 19 февраля;
- Игорь Демидчук — погиб 21 февраля;
- Александр Стельмах — погиб 21 февраля.
Напомним, 21 февраля Россия приняла решение признать независимость "Л/ДНР". На оккупированные территория ОРДЛО вводятся российские войска.
Также 21 февраля в Новолуганском погиб мирный житель, обстрел велся из 122-мм снарядов.