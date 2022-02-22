Десантники из 95-й бригады: стали известны имена погибших бойцов на Донбассе (фото)

Старший лейтенант Игорь Демидчук и штаб-сержант Александр Стельмах погибли в районе Зайцевого в результате получения ранений, несовместимых с жизнью.

В зоне проведения Операции объединенных сил в результате артиллерийского обстрела позиций украинских военных погибло двое бойцов — старший лейтенант Игорь Демидчук и штаб-сержант Александр Стельмах. Об этом сообщает пресс-служба 95-й отдельной десантно-штурмвой бригады в Facebook.

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21 февраля в районе 16:10 украинские бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью. Бойцы ВСУ погибли в районе Зайцевого. Территорию поселка

"Командование и личный состав 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших десантников!" — указали в пресс-службе.

Как сообщили в штабе ООС, по состоянию на 7 утра 22 февраля зафиксировано 84 обстрела, из которых 64 из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

В феврале 2022 года погибло двое украинских военных в российско-украинской войне (по ссылке детали смерти, если они есть):

Сергей Иващенко (26 лет) — погиб 16 февраля; Денис Кононенко (34 года) — погиб 19 февраля. Антон Сидоров (35 лет) — погиб 19 февраля; Игорь Демидчук — погиб 21 февраля; Александр Стельмах — погиб 21 февраля.

Напомним, 21 февраля Россия приняла решение признать независимость "Л/ДНР". На оккупированные территория ОРДЛО вводятся российские войска.

Также 21 февраля в Новолуганском погиб мирный житель, обстрел велся из 122-мм снарядов.