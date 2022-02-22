Бойовики "ДНР" звинуватили ЗСУ в обстрілі Донецька з "Градів"

Терористи стверджують, що по Київському районі Донецька випустили 5 ракет і 12 снарядів калібром 122 мм.

Бойовики "ДНР" звинуватили українських військових в обстрілі Донецька 22 лютого з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) "Град". Про це повідомили представники "ДНР" у Спільному центрі контролю та координації (СЦКК).

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Стверджується, що "Гради" застосували вперше з 2018 року.

"15:10 – населений пункт Водяне – Донецьк (Київський район): випущено 5 ракет із БМ-21 "Град", 12 снарядів калібром 122 мм", – зазначили в СЦКК.

Штаб Операції об'єднаних сил поки що не коментував повідомлення про нібито обстріл Донецька.

Зазначимо, що в так званій "народній міліції "ДНР" говорили про переміщення п'яти РСЗВ БМ-21 "Град" у район Маріуполя та нібито обстріл території "ДНР". Підтвердження чи спростування цієї інформації в незалежних джерелах поки що немає.

Нагадаємо, що 22 лютого проросійські ЗМІ повідомляли про "українську диверсійну групу", яка нібито підірвала цивільний автомобіль із трьома людьми.

21 лютого прикордонна служба ФСБ Росії в Ростовській області заявляла про потрапляння снаряда в пункт відомства.

РосЗМІ 19 лютого повідомляли про вибух снаряда в Тарасівському районі Ростовської області, що розташований на відстані кілометра від кордону з Україною.