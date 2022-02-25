Один ребенок умер, второго спасают врачи после обстрела силами РФ детсада в Ахтырке

При обстреле детсада три человека погибли сразу, 17 пострадали. Среди них – двое детей, получивших тяжелые ранения.

Количество погибших в результате сегодняшнего обстрела российской армией из реактивной системы залпового огня "Ураган" детского садика в Ахтырке Сумской области возросло до четырех после того, как в больнице скончался раненый малыш. Еще один ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации, где за его жизнь борются врачи. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко со ссылкой на корреспондента канала "Украина 24".

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Ранее глава Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий в Telegram писал о том, что под обстрелы "ураганами" попал не только двухэтажный детский сад, но и жилой массив, а также бомбоубежища. По его словам, это был уже третий обстрел города с начала суток 25 февраля. Чиновник поделился снимком с последствиями обстрела. На фотографии видны несколько погибших у порога здания. Среди них – охранник учреждения

"Детский садик Ахтырка. Мирные жители не успели добежать до подвала! Царствие небесное!", – говорится в пояснении к снимку.

[ + – ] Последствия обстрела детского садика в Ахтырке Фото: t.me/Zhyvytskyy

Позже он уточнил:

"3 погибших на месте, 2 в больнице, 17 раненых, 2 тяжело раненых детей", – написал он.

В комментариях под обсуждением темы об обстреле садика пользователи недоумевают, как при военном положении, которое 24 февраля ввел президент Владимир Зеленский, могло работать дошкольное учебное заведение.

"В ахтырском садике было укрытие, в здание попал снаряд и погибли вышедшие на свежий воздух люди, их накрыло взрывной волной. Он не работал как садик, там скрывались от обстрела люди, в том числе и с детьми", – ответила одна из участниц беседы.

[ + – ] Пользователи удивляются, что садик был открыт на время военного положения Фото: Скриншот

Ранее мы сообщали о том, что накануне российские войска взяли под контроль участок трассы М 02 "Киев-Москва" вплоть до Батурина, а техника и военные РФ зашли в Сумы. Сегодня появилась информация о захвате российскими оккупантами Конотопа. Позже мэр города Артем Семенихин опубликовал видеообращение, в котором сообщил что коммунальные службы убирают погибших и пытаются привести улицы в порядок.

Напомним, 23 февраля в поселке Зеленополье Донецкой области под обстрел попало еще одно здание детского сада. Тогда ни один из четырех детей, прятавшихся с воспитателем в подвале, не пострадал.