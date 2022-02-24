Сумская область: власти сообщили о боях с оккупантом возле Сум, Ахтырки и Конотопа (видео)

По словам председателя Сумской ОГА Дмитрия Живицкого, оккупанты взяли под контроль участок трассы М 02 "Киев-Москва" вплоть до Батурина.

Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий записал видеообращение, в котором проинформировал граждан о текущей ситуации в Сумской области, сложившейся после начала военного вторжения армии РФ в Украину.

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По его словам, российские войска взяли под контроль участок трассы М 02 "Киев-Москва" вплоть до Батурина, а российские техника и военные зашли в Сумы. Также бои идут за Ахтырку и Конотоп.

"Ситуация сегодня на территории Сумской области сложная. Сейчас идут бои в городе Ахтырка, в Конотопе был бой, возле Сум, город Глухов прошли "транзитом" — сообщил Живицкий.

Также председатель сказал, что сложная ситуация сложилась в городе Белополье, Бурынь и в других населенных пунктах Сумской области.

"Вооруженные силы Украины дают отпор. Враг в случае получения серьезного ответа начинает отступать. Есть погибшие и раненые со стороны страны-агрессора", — отметил Живицкий.

Он призвал гражданское население позаботится о своей безопасности и безопасности своих родных, близких и соседей, которые нуждаются в помощи. Особенно тем, кто имеет проблемы со здоровьем и инвалидность.

Живицкий добавил, что на территории области в некоторых местах повреждены газопроводы, но, к сожалению, на данный момент у сотрудников газовой службы нет возможности устранить аварии.

Ранее сообщалось, что возле города Глухов Сумской области украинские военные применили ПТРК "Javelin" и уничтожили 15 российских танков Т-72.

Сегодня, 24 февраля, Фокусу сообщили, что российские оккупанты взорвали мост в Климентово, который соединяет Ахтырку с Тростянцом.