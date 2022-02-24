Сумська область: влада повідомила про бої з окупантом біля Сум, Охтирки та Конотопа (відео)

За словами голови Сумської ОДА Дмитра Живицького, окупанти взяли під контроль ділянку траси М02 "Київ-Москва" аж до Батурина.

Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький записав відеозвернення, у якому проінформував громадян про поточну ситуацію в Сумській області, що склалася після початку військового вторгнення армії РФ в Україну.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За його словами, російські війська взяли під контроль ділянку траси М 02 "Київ-Москва" аж до Батурина, а російські техніка та військові зайшли до Сум. Також бої йдуть за Охтирку та Конотоп.

"Ситуація сьогодні на території Сумської області складна. Наразі точаться бої у місті Охтирка, у Конотопі був бій, біля Сум, місто Глухів пройшли "транзитом" — повідомив Живицький.

Також голова сказав, що складна ситуація склалася у місті Білопіллі, Бурині та в інших населених пунктах Сумської області.

"Збройні сили України дають відсіч. Ворог у разі отримання серйозної відповіді починає відступати. Є загиблі та поранені з боку країни-агресора", — зазначив Живицький.

Він закликав громадянське населення подбати про свою безпеку та безпеку своїх рідних, близьких та сусідів, які потребують допомоги. Особливо тим, хто має проблеми зі здоров'ям та інвалідність.

Живицький додав, що на території області в деяких місцях пошкоджено газопроводи, але, на жаль, наразі співробітники газової служби не мають можливості усунути аварії.

Раніше повідомлялося, що біля міста Глухів Сумської області українські військові застосували ПТРК "Javelin" та знищили 15 російських танків Т-72.

Сьогодні, 24 лютого, Фокусу повідомили, що російські окупанти підірвали міст у Климентове, який з'єднує Охтирку з Тростянцем.