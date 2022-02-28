"В мародеров стрелять без предупреждения" - мэры Киева, Житомира и Ахтырки (видео)

Стрелять в мародеров без предупреждения и задержания разрешили в Киеве, Ахтырке и Житомире. Граждан просят сразу обращаться к правоохранителям, как только враг будет замечен.

По законам военного времени, в столице Украины разрешено обезвреживать мародеров без предупреждения. Об этом 28 февраля сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей официальной странице в Telegram.

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Мэр Киева акцентировал на том, что столица живет в новых условиях военного положения и угрозы. Виталий Кличко заявил: мародеров, по законам военного времени, будут обезвреживать без предупреждения:

"Киевляне! Как только видите подозрительных людей, мародеров, обращайтесь к правоохранителям и военным. Мы должны сплотиться, как никогда. Дать отпор и провокациям в городе, и орде, которая сюда рвется. Военные, стражи порядка, территориальная оборона и неравнодушные киевляне делают сегодня все для обороны нашего города. Вместе выстоим! Слава Украине!", — написал Кличко.

[ + – ] В Киеве мародеров будут обезвреживать без предупреждения

[ + – ] Обращение мэра столицы к киевлянам 28 февраля

Видео с подтверждением того, что российские захватчики занимаются не только захватом украинских территорий, но и мародерством, опубликовал журналист Андрей Цаплиенко. Аналогичные случаи фиксируют по всей Украине: у противника закончилась провизия и бензин, многие враги требуют еду у местного населения:

[ + – ] Вооруженные силы противника занимаются мародерством

27 февраля разрешение обезвреживать мародеров без предупреждения уже озвучил мэр города Житомир Сергей Сухомлин:

"Правоохранители и бойцы получили приказ не задерживать, можно просто стрелять на месте. Мародерства в городе не будет, еще раз предупреждаю".

[ + – ] Мэр Житомира разрешил стрелять в мародеров

28 февраля аналогичное решение обезвреживать мародеров без предупреждения принял мэр города Ахтырка (Сумская область).

"Если увидите подозрительных людей — сразу звоните мне. За мародерство — расстрел на месте".

25 февраля в Ахтырке Сумской области при обстреле детсада от рук российских захватчиков три человека погибли сразу, 17 пострадали. Среди них – двое детей, получивших тяжелые ранения.

[ + – ] Мэр Ахтырки: "За мародерство - расстрел на месте"

По данным Генерального штаба ВСУ 28 февраля, российские войска несут большие потери, дезертируют и боятся. Как акцентируют в Генштабе, все попытки российских захватчиков по достижению цели военной операции потерпели неудачу.

В ночь с 27 на 28 февраля войска РФ снова пытались прорваться в Киев, но ВСУ разбили технику противника и отбили наступление. 28 февраля в Киеве ситуация находится под контролем украинских защитников.