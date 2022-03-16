Окупанти РФ не виконують поставлених завдань, — Генштаб ЗСУ

За останніми даними ЗСУ, ворог продовжує ракетно-бомбові удари в Київській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Сумській та Донецькій областях. Загарбник використовує аеродроми Білорусі та окупованого Криму.

Станом на 12:00 16 березня, російські окупанти продовжують наступ, але завдання розгромити ЗСУ, вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановити контроль над лівобережною частиною України не виконані. Про це повідомляють у денному зведенні Генштабу ЗСУ.

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Згідно з інформацією Генштабу, ворог частково досяг мети на Донецькому напрямку, але його зупинили на Миколаївському. Війська РФ намагаються перемістити додатковий резерв Східного військового округу. Через значні втрати на південному напрямку, російське командування відмовилося від посилення угруповання військ на Поліссі додатковими резервними підрозділами зі складу 5-ї загальновійськової армії.

У ЗСУ повідомляють, що в Білорусі заплановано проведення ротації підрозділів, які виконують завдання щодо прикриття білорусько-української ділянки кордону. Російські окупанти намагаються відновити наступальні дії в напрямі Вишгорода. Також протягом доби противник намагався просунутися в бік Києва: успіху не було, перейшов до оборони.

На Сіверському напрямку противника зупинили. Окупанти намагаються закріпитися на досягнутих рубежах, перегрупувати війська та відновити боєздатність своїх підрозділів.

Окупанти РФ не залишають спроб захопити Чернігів, але активних наступальних дій не роблять: перегруповують війська та намагаються організувати логістичне забезпечення, в чому ворог успіху немає.

У районі міста Бровари спостерігають переміщення нечисленних груп техніки окупантів у межах зайнятого району населених пунктів Богданівка та Велика Димерка.

На Слобожанському напрямку окупанти намагаються закріпитися на захоплених рубежах, перегруповують війська та поповнюють запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

Супротивник продовжує блокувати Суми, Лебедин та Охтирку без активних наступальних дій. Також війська РФ повторюють невдалі спроби блокування Харкова.

На Донецькому та Таврійському напрямках внаслідок штурмових дій у районі Попасної противник зазнав втрат і відійшов для перегрупування.

У районі Сіверськодонецька окупанти провели безуспішну розвідку боєм. Ворог намагається закріпитися на східних та західних околицях міста Рубіжне. Водночас 15 березня авіація противника завдала вогняної поразки по позиціях своїх військ поблизу населеного пункту Смолянинове.

У районі Волновахи окупанти намагаються наступати в напрямку населеного пункту Велика Новосілка.

На Криворізькому напрямку ворог намагається насупити на населені пункти Велика Кострома, Мала Кострома та місто Кривий Ріг. Внаслідок вогневої поразки, завданої українськими підрозділами, противника зупинили, він зазнав втрат і відійшов на невигідні рубежі.

Авіація противника продовжує ракетно-бомбові удари в Київській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Сумській та Донецькій областях. Ворог активно використовує аеродромну мережу Білорусі та Криму.

У Чорноморській операційній зоні бойові кораблі обстрілювали морське узбережжя в районах населених пунктів Лебедівка, Санжійка, Затока та Біленьке.

До Генштабу також звернулися до військових експертів, блогерів та користувачів соцмереж: не публікуйте наслідки бойових дій та іншу інформацію, яку можна використати на користь проведення майбутніх операцій сил оборони.

За даними ГУР Міноборони, окупанти спалюють тіла загиблих на Донецькому комбінаті. Родичам загиблих не виплачують коштів, а кількість втрат мобілізованих становить 70-80%.

16 березня ворог обстріляв чергу людей, які хотіли купити хліб у Чернігові. Щонайменше 10 людей загинули. 14 березня росіяни відкрили вогонь по підлітках, які йшли селом Мохнатин. Вони вбили 17-річних братів-близнюків та 19-річного хлопця.