За даними журналістів, Віктор Орбан хоче обговорити з президентом України питання прав угорськомовної меншини.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 2 липня вперше за час повномасштабного вторгнення приїде до України та зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Про це пише The Guardian з посиланням на власні джерела.

"У вівторок Віктор Орбан відвідає Київ у рамках несподіваного візиту одного з найбільш проросійських лідерів Європи, який відбудеться в той час, коли Угорщина перебирає на себе головування в ЄС за ротаційним принципом", — йдеться у матеріалі.

Журналісти з'ясували, що Орбан зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити питання прав угорськомовної меншини в Україні, яка проживає на крайньому заході України поблизу кордону між двома країнами.

"Передумовою зустрічі було вирішення питання прав громадянства. Протягом останніх тижнів домовленість була досягнута. Вони зможуть оголосити про це як про успіх", — зазначило джерело в Будапешті.

Як йдеться у матеріалі, питання прав громадянства було однією з найголосніших претензій Будапешта щодо України, а скептики Орбана звинувачують його у використанні цього питання як "димової завіси" для сприяння просуванню російських тез щодо війни.

The Guardian також пише, що радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відмовився коментувати можливий візит. Але інше джерело в Києві підтвердило плани.

"Орбан буде тут завтра, якщо не буде змін в останню хвилину", — сказало джерело.

Це ж джерело уточнило, що існує невизначеність щодо того, у якому статусі Орбан їде до Києва: у двосторонній якості, як представник ЄС і прем'єр Угорщини чи лише як представник ЄС.

"Очевидно, що існує конфлікт (між інтересами ЄС та Будапешта, — ред.)", — наголосило джерело.

Нагадаємо, 14 червня Віктор Орбан заявив, що із 32 країн, які є членами НАТО, 31 — хоче перемогти Росію, що нібито є помилкою.

4 червня угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що кандидат на посаду президента США Дональд Трамп протягом дня міг би досягти припинення вогню в Україні та навіть потім розпочати переговори.