"Це помилка": 31 із 32 країн НАТО хочуть здобути перемогу над Росією, — Орбан

За словами прем'єр-міністра Угорщини, позиція Будапешта відрізняється від інших союзників. Віктор Орбан не хоче, щоб через ескалацію хоч один квадратний дюйм країни став військовою ціллю Кремля.

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Із 32 країн, які є членами НАТО, 31 — хоче перемогти Росію, що нібито є помилкою. Таку думку озвучив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, передає місцеве медіа Telex.

За його словами, Будапешт є одним із найлояльніших членів Альянсу, тому й не прагне до поразки Росії в Україні. Ба більше, Угорщина, на думку політика, єдина країна, думка якої відрізняється від інших союзників.

"31 із 32 країн-членів НАТО хочуть перемогти росіян. Позиція Угорщини полягає в тому, що це помилка. Навіть якщо ми є єдиною з 32 країн", — заявив Віктор Орбан.

Окремо угорський прем'єр-міністр додав, що НАТО нібито продовжує далі заохочувати війну, доки Будапешт "виступає на боці миру". Пов'язана така позиція з тим, як розповів політик журналістам, що Кремль через ескалацію може продовжити агресію в бік Заходу, а Віктор Орбан не хоче, щоб "хоч один квадратний дюйм Угорщини став російською військовою ціллю".

Що стосується можливого членства України в Альянсі, то Угорщина не перешкоджатиме місії Альянсу. Водночас, брати участь у цьому Будапешт також не збирається.

Нагадаємо, 13 червня повідомлялося, що очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус назвав рік, коли може початися війна між Росією і НАТО. За його словами, потрібно "відновити здатність стримування" до цього часу. Німецьку армію планують поповнити на 20 тисяч "найбільш мотивованих" бійців.