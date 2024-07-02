Віктор Орбан вже в Києві: довжелезний кортеж політика помітили у столиці (відео)

Востаннє Віктор Орбан відвідував Україну ще у 2012 році — тоді він проводив переговори з Віктором Януковичем.

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Кортеж угорського прем'єра Віктора Орбана, який прибув до України з неанонсованим візитом, вже помітили в центрі Києва. Про це повідомляє Telegram-канал Київ ІНФО.

На відео помітно, як вулицею рухається величезна процесія на автівках з проблисковими маячками у супроводженні поліції та швидкої.

Візит також підтверджують джерела "Європейської правди" з української та угорської сторони.

Зазначимо, що востаннє Орбана відвідував України ще у 2012 році, за президентства Віктора Януковича.

Очікується, що Орбан під час поїздки проведе переговори з президентом Володимиром Зеленським та іншими українськими посадовцями вищого рангу.

Нагадаємо, постійний представник Угорщини у Європейському Союзі Балін Одор розповів, що під час свого головування у ЄС Будапешт стимулюватиме процес вступу Балканських країн до союзу. Натомість політик жодним словом не згадав про Україну.

Також ми писали, що офіційний Будапешт вимагає від України визнати, що вся територія Закарпаття, навіть там, де етнічні угорці ніколи не проживали, є "традиційно угорською" територією. Така вимога міститься серед 11 пунктів, які Україна отримала від глави угорського МЗС Петера Сійярто, аби Орбан погодився підтримати початок переговорів про вступ України до ЄС. Натомість голова угорської громади Києва Тібор Томпа наголосив, що це є "тотальним шантажем".