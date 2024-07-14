Полная безопасность для Трампа: Байден дал ряд поручений и анонсировал обращение к нации (видео)

Лидер Америки осудил покушение на убийство своего политического оппонента и призвал не делать преждевременных предположений относительно мотивов нападавшего.

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Президент США Джо Байден поручил Секретной службе гарантировать полную безопасность Дональду Трампу после покушения на него. Об этом глава Белого дома заявил во время короткого брифинга в воскресенье, 14 июля, передает CNN.

Он сообщил, что имел "короткий, но хороший" разговор с Трампом. Лидер США отметил, что искренне рад тому, что бывший президент серьезно не пострадал.

"В Америке нет места такому насилию, а по большому счету, любому насилию. Покушение на убийство противоположно всему, что мы отстаиваем как народ. Всему. Это не то, кем мы являемся. Это не Америка. И мы не можем допустить, чтобы это происходило", — заявил Байден.

Он добавил, что также поручил провести независимую проверку мер безопасности на предвыборном митинге Трампа в Пенсильвании, когда и было совершено покушение.

"Я поручил провести независимую проверку национальной безопасности на вчерашнем митинге, чтобы точно оценить, что произошло", — сказал он.

Кроме того, директор Секретной службы еще раз проверит все меры безопасности перед предстоящим съездом республиканцев, который состоится с 15 по 18 июля.

Байден призвал американцев дождаться результатов официального расследования ФБР и не делать предположений о мотивах нападавшего.

На брифинге рядом с ним стояли вице-президент Камала Харрис, генеральный прокурор Меррик Гарланд и министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

Глава Белого дома анонсировал свое обращение к нации в воскресенье, 14 июля, в 20:00 (3:00 по Киеву).

СNN отметило что последний раз Байден обращался к нации 20 октября 2023 года, после нападений ХАМАСа на Израиль 7 октября.

Напомним, 13 июля в американском штате Пенсильвания во время предвыборного митинга Дональда Трампа прозвучали выстрелы. 45-й президент США получил ранение правого уха. Агенты Секретной службы ликвидировали 20-летнего нападавшего Томаса Мэтью Крукса.

Ряд аналитиков заявили, что поддержка Дональда Трампа после покушения на него возрастет.