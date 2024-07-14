Повна безпека для Трампа: Байден дав низку доручень і анонсував звернення до нації (відео)

Лідер Америки засудив замах на вбивство свого політичного опонента і закликав не робити передчасних припущень щодо мотивів нападника.

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Президент США Джо Байден доручив Секретній службі гарантувати повну безпеку Дональду Трампу після замаху на нього. Про це очільник Білого дому заявив під час короткого брифінгу у неділю, 14 липня, передає CNN.

Він повідомив, що мав "коротку, але хорошу" розмову з Трампом. Лідер США зазначив, що щиро радий тому, що колишній президент серйозно не постраждав.

"В Америці немає місця такому насильству, а за великим рахунком, будь-якому насильству. Замах на вбивство є протилежний усьому, що ми відстоюємо як народ. Усьому. Це не те, ким ми є. Це не Америка. І ми не можемо допустити, щоб це відбувалося", — заявив Байден.

Він додав, що також доручив провести незалежну перевірку заходів безпеки на передвиборчому мітингу Трампа в Пенсільванії, коли й було скоєно замах.

"Я доручив провести незалежну перевірку національної безпеки на вчорашньому мітингу, щоб точно оцінити, що сталося", — сказав він.

Крім того, директор Секретної служби ще раз перевірить усі заходи безпеки перед майбутнім з'їздом республіканців, що відбудеться з 15 по 18 липня.

Байден закликав американців дочекатися результатів офіційного розслідування ФБР і не робити припущень про мотиви нападника.

На брифінгу поруч із ним стояли віцепрезидентка Камала Гарріс, генеральний прокурор Меррік Гарланд і міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас.

Очільник Білого дому анонсував своє звернення до нації у неділю, 14 липня, о 20:00 (3:00 за Києвом).

СNN зазначило що востаннє Байден звертався до нації 20 жовтня 2023 року, після нападів ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня.

Нагадаємо, 13 липня в американському штаті Пенсільванія під час передвиборчого мітингу Дональда Трампа прозвучали постріли. 45-й президент США дістав поранення правого вуха. Агенти Секретної служби ліквідували 20-річного нападника Томаса Метью Крукса.

Низка аналітиків заявили, що підтримка Дональда Трампа після замаху на нього зросте.