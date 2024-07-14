Замах на Трампа: в автівці нападника знайшли вибухові пристрої, — WSJ

За даними журналістів, гвинтівку AR-15, з якої вистрілив у Дональда Трампа 20-річний Томас Метью Крукс, придбав його батько. Слідчі провели обшуки в будинку нападника.

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В автомобілі Томаса Метью Крукса, підозрюваного у скоєнні замаху на Дональда Трампа, були знайдені вибухові пристрої. Про це пише видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з деталями розслідування.

Машина 20-річного нападника була припаркована неподалік від місця проведення передвиборчого мітингу майбутнього кандидата в президенти США в Батлері, штат Пенсільванія.

Крім того, слідчі обшукали будинок Крукса в Бетел-Парку та допитали членів його сім'ї. За словами джерел, напівавтоматична гвинтівка AR-15, яку використовував стрілок під час замаху на Трампа, придбав його батько.

Правоохоронці з'ясовують, яким чином Крукс отримав зброю і збирають додаткову інформацію про нього.

Замах на Трампа: що відомо

Нагадаємо, 13 липня в колишнього президента США Дональда Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу у Пенсільванії. Він дістав поранення правого вуха. Один з учасників заходу, який був на трибунах загинув, ще двоє поранені.

Агенти Секретної служби застрелили нападника на місці. ФБР ідентифікувало стрілка. Ним виявився 20-річний Метью Крукс.

Президент США Джо Байден засудив атаку на свого опонента і заявив, що в "Америці немає місця такому насильству".

Відреагував на стрілянину президент України Володимир Зеленський. Він побажав Трампу якнайшвидшого одужання. За його словами, цей злочин демонструє, наскільки серйозні виклики глобально зараз стоять перед демократією.