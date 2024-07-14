Покушение на Трампа: в машине нападавшего нашли взрывные устройства, — WSJ

По данным журналистов, винтовку AR-15, из которой выстрелил в Дональда Трампа 20-летний Томас Мэтью Крукс, приобрел его отец. Следователи провели обыски в доме нападавшего.

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В автомобиле Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в совершении покушения на Дональда Трампа, были найдены взрывные устройства. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с деталями расследования.

Машина 20-летнего нападавшего была припаркована неподалеку от места проведения предвыборного митинга будущего кандидата в президенты США в Батлере, штат Пенсильвания.

Кроме того, следователи обыскали дом Крукса в Бетел-Парке и допросили членов его семьи. По словам источников, полуавтоматическая винтовка AR-15, которую использовал стрелок во время покушения на Трампа, приобрел его отец.

Правоохранители выясняют, каким образом Крукс получил оружие и собирают дополнительную информацию о нем.

Покушение на Трампа: что известно

Напомним, 13 июля в бывшего президента США Дональда Трампа стреляли во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Он получил ранение правого уха. Один из участников мероприятия, который был на трибунах погиб, еще двое ранены.

Агенты Секретной службы застрелили нападавшего на месте. ФБР идентифицировало стрелка. Им оказался 20-летний Мэтью Крукс.

Президент США Джо Байден осудил атаку на своего оппонента и заявил, что в "Америке нет места такому насилию".

Отреагировал на стрельбу президент Украины Владимир Зеленский. Он пожелал Трампу скорейшего выздоровления. По его словам, это преступление демонстрирует, насколько серьезные вызовы глобально сейчас стоят перед демократией.