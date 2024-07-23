Харрис имеет достаточное количество голосов, чтобы стать кандидатом в президенты США, — AP

Предвыборная кампания Харрис установила новый 24-часовой рекорд по пожертвованиям на пост президента. Вице-президент собрала более 80 млн долларов за сутки.

Related video

Вице-президент США Камала Харрис заручилась поддержкой достаточного количества делегатов от Демократической партии, чтобы стать кандидатом в президенты США. Об этом свидетельствуют подсчеты Associated Press (AP).

Быстрое сплочение вокруг Харрис ознаменовало попытку демократов оставить позади недели междоусобной драмы вокруг политического будущего Байдена и объединиться вокруг задачи победить Трампа за чуть более чем 100 дней до дня выборов.

Харрис установила рекорд по сбору средств на президентскую кампанию, собрав более 80 миллионов долларов всего за сутки после заявления Байдена о выходе из предвыборной гонки.

Делегации нескольких штатов встретились поздно вечером в понедельник, чтобы подтвердить свою поддержку Харрис, включая Техас и ее родной штат Калифорнию. Вице-президент получила поддержку 2668 делегатов, что значительно превышает 1976, необходимых для победы в первом туре голосования. Ни один из делегатов, с которыми связывалось агентство AP, не назвал ни одного другого кандидата.

В то же время издание не называет Камалу Харрис новым вероятным кандидатом от демократов. Это потому, что делегаты съезда все еще могут свободно голосовать за кандидата на выборы на съезде в августе или же если демократы проведут виртуальное поименное голосование перед собранием в Чикаго.

Харрис прокомментировала подсчеты AP заявив, что она "благодарна Байдену и всем членам Демократической партии, кто уже оказал доверие".

Напомним, 21 июля президент США Джо Байден после заявления о выходе из предвыборной гонки поддержал Камалу Харрис как кандидата в президенты США.

По данным CNN, Демократическая партия может выдвинуть Камалу Харрис в качестве кандидата в президенты США на съезде 21 августа в Чикаго.