Гарріс має достатню кількість голосів, щоби стати кандидаткою у президенти США, — AP

Передвиборча кампанія Гарріс встановила новий 24-годинний рекорд із пожертвувань на пост президента. Віцепрезидентка зібрала понад 80 млн доларів за добу.

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Віцепрезидентка США Камала Гарріс заручилася підтримкою достатньої кількості делегатів від Демократичної партії, щоб стати кандидатом у президенти США. Про це свідчать підрахунки Associated Press (AP).

Швидке згуртування довкола Гарріс ознаменувало спробу демократів залишити позаду тижні міжусобної драми навколо політичного майбутнього Байдена та об'єднатися довкола завдання перемогти Трампа за трохи більше ніж 100 днів до дня виборів.

Гарріс встановила рекорд зі збору коштів на президентську кампанію, зібравши понад 80 мільйонів доларів лише за добу після заяви Байдена про вихід із передвиборчих перегонів.

Делегації кількох штатів зустрілися пізно ввечері в понеділок, щоби підтвердити свою підтримку Гарріс, включно з Техасом і її рідним штатом Каліфорнією. Віцепрезидентка отримала підтримку 2668 делегатів, що значно перевищує 1976, необхідних для перемоги у першому турі голосування. Жоден із делегатів, з якими зв'язувалося агентство AP, не назвав жодного іншого кандидата.

Водночас видання не називає Камалу Гарріс новим імовірним кандидатом від демократів. Це тому, що делегати з'їзду все ще можуть вільно голосувати за кандидата на вибори на з'їзді в серпні або ж якщо демократи проведуть віртуальне поіменне голосування перед зборами в Чикаго.

Гарріс прокоментувала підрахунки AP заявивши, що вона "вдячна Байдену та всім членам Демократичній партії, хто вже виявив довіру".

Нагадаємо, 21 липня президент США Джо Байден після заяви про вихід з передвиборчих перегонів підтримав Камалу Гарріс як кандидатку в президенти США.

За даними CNN, Демократична партія може висунути Камалу Гарріс як кандидата в президенти США на з'їзді 21 серпня в Чикаго.