Точно не камінь. Синій слиз на дні океану загнав учених у глухий кут

Дослідники не можуть ідентифікувати липких синіх істот, виявлених глибоко під товщею води.

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Учені постійно описують нові види, але часом на їхньому шляху трапляються настільки химерні істоти, що їх складно описати. Таким відкриттям стала істота, що нагадує синій слиз, виявлена на дні океану, пише Science Alert.

Несподівана знахідка була виявлена цілком випадково під час дослідницької серії Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA). У межах дослідження ділянок Північної Атлантики біля одного з Віргінських островів, Санта-Крус, учені занурили у воду дистанційно керований апарат (ROV).

Як і раніше, відео зйомка була записана та транслювалася онлайн для любителів глибоководних занурень. У ході плавання вчених залучили дивні блакитні краплі, які наче завмерли над океанічним дном.

Дослідників зацікавило така цікава та небачена раніше істота, але вони губилися в здогадах, що ж це може бути. На думку вчених, єдине, що відомо зараз — "це точно не камінь".

Декілька істот було помічено на глибині 400-600 метрів. Вони мають вигляд синіх крапель, схожих на слиз. Деякі вчені припускають, що це може бути губка, м'який корал або покривники (холодні морські безхребетні). Однак доки істота не буде ідентифікована, її прозвали "синім слизом", "синім біоматом" і навіть "вибоїстою синьою штукою".

Далі піде тривалий процес ідентифікації загадкового синього слизу. Вченим належить перелопатити близько двох тисяч різних видів м'яких коралів, близько 8,5 тисячі різних губок і ще близько трьох тисяч видів оболонників. І це не гарантує успіху.

Якщо вченим не вдасться виявити подібності істоти з одним із понад 13,5 вищеперелічених видів, виявлений синій слиз так і залишиться загадкою до моменту, поки вчені не зможуть дістати її зразок.

Зазначимо, що в ході занурень ученим також вдалося зняти інших представників химерного океанічного життя. Наприклад, бамбуковий корал, скам'янілий кораловий риф, скляну губку, сокирку, бородату рибу та навіть піддивитися за оргією морського їжака, яку можна спостерігати вкрай рідко.

Раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося встановити, що знайдена раніше загадкова істота без анусу не є предком людини.