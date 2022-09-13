Вісники смерті. Всім масовим вимиранням на Землі передувала одна й та сама подія

Дослідники виявили, що стало причиною найбільших та найруйнівніших вивержень вулканів на планеті.

Related video

За останні 600 мільйонів років Землі відбулося п'ять великих масових вимирань. Частина добре вивчені, інші ж залишаються загадкою. Нове дослідження ірландських вчених пролило світло на ці руйнівні події, пише Daily Mail.

У новому дослідженні співробітники коледжу Трініті у Дубліні вивчили найдавніші відкладення твердої породи (аргіліту). Зразки були взяті в свердловині на глибині понад півтора кілометри поблизу Уельсу. Докладне вивчення хімічного складу одержаних зразків свідчить про те, що найбільші виверження вулканів, що винищили життя на Землі, були викликані неприродним рухом континентальних плит.

Провідний автор нинішнього дослідження Михайло Рул зазначає, що раніше вчені вважали, що початок вулканічної надактивності безпосередньо пов'язаний з підйомом магми з глибин Землі та мантійними шлейфами. Проте нове дослідження ставить під сумнів це твердження.

Вчені дійшли висновку, що вулканічна надактивність безпосередньо пов'язана з неприродною швидкістю руху континентальних плит. Так, у звичайний час вони рухаються зі швидкістю кількох сантиметрів на рік. Але в періоди надсильних вивержень вулканів, які спричиняють загибель всього живого на планеті, вони сповільнюються. Вчені вважають, що менша швидкість дозволяє "проникнути" на поверхню Землі та викликати надактивність вулканів.

[ + – ] Модель, що з'єднує зниження швидкості руху Африканської континентальної плити з посиленням термічної ерозії мантії та кори. Фото: модель движения континентальных плит

У процесі дослідження вчені з коледжу Трініті зосередилися на вивченні подій тоарського періоду — трохи більше ніж 180 мільйонів років тому. Саме цей період відрізняється найсильнішими кліматичними та екологічними змінами. У процесі дослідження вчені створили модель руху континентальних плит, що відповідає тому періоду. Воно показало, що різкі зміни клімату та масштабний викид парникових газів на той час збігся з вулканічною надактивністю. В результаті вчені вважають, що швидкість руху континентальних плит, а точніше їх уповільнення, здатні контролювати початок та тривалість надпотужної вулканічної активності на Землі.

Співробітники Трініті-коледжу вважають, що отримані ними дані допоможуть надалі дізнатися більше про вуглецевий цикл Землі і, можливо, навіть попередити настання переломних моментів у кліматичній системі планети.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що точку існування всього живого на планеті поставить поки невідомий супервулкан.