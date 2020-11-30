Что привело к вымиранию мегалодона? Его древние зубы могут дать ответ на вопрос

Ученые выяснили, что именно изменение климата помешало мегалодонам выращивать своих детенышей.

Мегалодоны, самые большие акулы в истории, оставляли своих детенышей на мелководье с теплой водой в своеобразных питомниках, где было много еды и мало хищников, пишет ScienceAlert.

Но по мере того, как уровень моря в остывающем мире снижался, мегалодон, возможно, находил все меньше прибрежных зон, где его детеныши могли безопасно достичь зрелого возраста.

Действительно, согласно исследованию, зависимость мегалодонов от питомников, возможно, способствовала окончанию их 20-миллионного царствования в морях.

Otodus megalodon (иногда классифицируемый, как Carcharocles megalodon) требовалось 25 лет, чтобы стать взрослым — "чрезвычайно отсроченная половая зрелость", как утверждают авторы исследования.

Но когда он вырастал, он мог достигать 18 метров, что в три раза больше самой большой белой акулы, ставшей известной благодаря фильму 1975 года "Челюсти".

Поэтому взрослый мегалодон, вплоть до своего исчезновения около трех миллионов лет назад, не имел соперников среди других океанских охотников и питался меньшими акулами и даже китами. При этом, его детеныши были уязвимы для атак других хищников (часто других острозубых акул).

Питомники на неглубоких континентальных шельфах с множеством мелкой рыбой для еды и небольшим количеством конкурирующих хищников предоставляли им идеальное место, чтобы достичь своих огромных размеров.

"Впервые наши результаты показывают, что районы питомников обычно использовались мегалодоном в больших временных и пространственных масштабах", — заявили авторы.

Идеальное место для выращивания

После посещения музея и наблюдения за коллекцией зубов мегалодона, исследовательская группа обнаружила зону питомников у восточного побережья Испании в провинции Таррагона.

"Многие из них были совсем маленькими для такого крупного животного", — сказали авторы Карлос Мартинес-Перес и Умберто Феррон из Британского университета Бристоля.

Судя по размеру зубов, они предположили, что это место когда-то было домом для молодых мегалодонов. По словам авторов, испанский питомник можно охарактеризовать как "идеальное место для выращивания".

Фото: Serge Illaryonov/Wikimedia Commons/CC BY 3.0

Это был бы "неглубокий залив с теплыми водами, соединенный с морем, с обширными коралловыми рифами и множеством беспозвоночных, рыб, морских млекопитающих и других акул и скатов".

Исследователи проанализировали восемь других наборов акульих зубов, которые были ранее собраны и разбросаны по США, Перу, Панаме и Чили. Они пришли к выводу, что четыре из них (два в США и два в Панаме) принадлежали более молодым акулам.

В результате авторы предполагают, что эти четыре области, где были обнаружены зубы, также могли быть питомниками. Акулы непрерывно теряют зубы на протяжении всей своей жизни, а питомники — зоны с высоким обилием акул.

"Остальные четыре набора демонстрируют размерную структуру, типичной для популяций, в которых преобладают взрослые особи, позволяя предположить, что эти регионы могут соответствовать областям кормления или спаривания", — говорится в исследовании.

Мегалодоны наслаждались теплыми и умеренными водами миоценового периода, который длился примерно от 5 до 23 млн лет назад. Но более прохладный период плиоцена их устраивал гораздо меньше.

Когда их пища адаптировалась и направилась к более холодным водам, мегалодоны остались там, где океаны были теплыми. Оставшуюся пищу, также предпочитали большие белые акулы, что усиливало конкуренцию мегалодонов с более мелкими, но более проворными хищниками.

Значительное сокращение мелких питомников из-за снижения уровня моря, вызванного более прохладным климатом могло также поспособствовать окончательному вымиранию мегалодонов.