Братья нашли старинную бутылку на берегу: когда открыли не поверили глазам (видео)

Послание 14-летнего школьника, отправленное в бутылке в рамках школьного задания в 1976 году, спустя десятилетия нашел путешественник Клинт Баффингтон на берегу Багамского острова. Мужчина сумел отыскать его автором.

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Об этом пишет UPI.

Братья Клинт и Эван Баффингтоны, прогуливаясь по побережью одного из удаленных островов на Багамах, неожиданно нашли бутылку с посланием, брошенным в океан еще в 1976 году. Автором письма оказался 14-летний ученик из Массачусетса (США), Питер Р. Томпсон, который написал его в рамках школьных занятий по океанографии.

Находка принадлежит Клинту Баффингтону — заядлому охотнику за бутылочными посланиями, который за свою жизнь уже нашел более сотни таких сообщений на побережьях Северной Америки и Карибского бассейна. По его словам, о находке первым сообщил брат Эван по рации.

"Ты не поверишь, что я только что нашел", — сказал он.

Автором письма оказался 14-летний ученик из Массачусетса Фото: Wcvb-tv

Бутылка оказалась старой емкостью из-под Pepsi с вложенной в нее запиской. В письме школьник указывал, что бутылка была выброшена в океан береговой охраной. Сам Томпсон, ныне взрослый мужчина, признался, что уже не помнит этот момент, но у него остались теплые воспоминания о школьных уроках по океанографии.

"Это невероятно. Прошло почти 50 лет, и такая находка — настоящий сюрприз", — сказал он в интервью.

Братья Баффингтоны уже связались с автором послания и надеются в будущем лично вернуть ему эту памятную находку.

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