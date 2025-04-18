Брати знайшли стару пляшку на березі: коли відкрили не повірили очам (відео)

Послання 14-річного школяра, відправлене в пляшці в рамках шкільного завдання 1976 року, через десятиліття знайшов мандрівник Клінт Баффінгтон на березі Багамського острова. Чоловік зумів відшукати його автором.

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Про це пише UPI.

Брати Клінт і Еван Баффінгтони, прогулюючись узбережжям одного з віддалених островів на Багамах, несподівано знайшли пляшку з посланням, кинутим в океан ще 1976 року. Автором листа виявився 14-річний учень із Массачусетса (США), Пітер Р. Томпсон, який написав його в рамках шкільних занять з океанографії.

Знахідка належить Клінту Баффінгтону — завзятому мисливцеві за пляшковими посланнями, який за своє життя вже знайшов понад сотню таких повідомлень на узбережжях Північної Америки та Карибського басейну. За його словами, про знахідку першим повідомив брат Еван по рації.

"Ти не повіриш, що я щойно знайшов", — сказав він.

Автором листа виявився 14-річний учень із Массачусетса Фото: Wcvb-tv

Пляшка виявилася старою місткістю з-під Pepsi з вкладеною в неї запискою. У листі школяр вказував, що пляшку викинула в океан берегова охорона. Сам Томпсон, нині дорослий чоловік, зізнався, що вже не пам'ятає цей момент, але у нього залишилися теплі спогади про шкільні уроки з океанографії.

"Це неймовірно. Минуло майже 50 років, і така знахідка — справжній сюрприз", — сказав він в інтерв'ю.

Брати Баффінгтони вже зв'язалися з автором послання і сподіваються в майбутньому особисто повернути йому цю пам'ятну знахідку.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка знайшла на тротуарі запечатану з 1987 року коробку. Пізніше стало зрозуміло, що Енн Трапані зі штату Нью-Йорк, США, знайшла в смітті унікальну реліквію.

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