Кинули два брати: послання в пляшці в морі знайшли через два роки

Два роки пляшка з листом плавала Адріатичним морем, поки не перетнула його, опинившись у Хорватії.

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Традиція кидати послання в пляшці в море та океан існує з незапам'ятних часів. Нині цей спосіб навіть використовують науковці, щоб вивчати морські течії. Але два брати з італійського міста Талаккьо кинули своє послання в Адріатичне море просто бажаючи розважитися. Однак пляшка з їхнім листом зрештою була знайдена. Про це пише Il Resto Del Carlino.

Семирічний Раффаеле і восьмирічний Самуель у липні 2023 року вирішили написати послання, покласти його в пляшку і кинути в море. Усе це завдяки своєму дідусеві, який розповів їм про цю морську традицію. У підсумку брати написали коротеньку записку, пояснили, хто вони і вказали телефон своєї бабусі Карли з проханням до всіх, хто знайде це повідомлення, зв'язатися з ним знову. Поклали її в пляшку і кинули в море з човна.

Приблизно через два роки ця пляшка була знайдена в Хорватії. З Карлою зв'язався Салі, 55-річний художник, який живе в регіоні Північна Далмація. За його словами, він знайшов пляшку з посланням у пляшці, що застрягло серед каміння.

Але він майже нічого не зміг розібрати, крім номера телефону, за яким і зателефонував.

"Коли ми дізналися, діти були дуже раді. Ідея належала дідусеві Массімо, але вони не роздумували, бо вони дуже допитливі діти, і вирішили написати це повідомлення, щоб познайомитися і з іншими людьми з інших країн", — розповіла мати хлопчиків.

Раффаеле розповів про свій вдалий досвід у школі, тож однокласники та вчителі також були вражені цією прекрасною історією.

"Раффаеле і Самуеле не спілкувалися безпосередньо з людиною, яка знайшла повідомлення, це зробили мої батьки, і вони досі підтримують з ним зв'язок. Цей чоловік сказав нам, що влітку він приїде до нас у гості на наш пляжний курорт, це буде дуже приємна зустріч для дітей, але також і для всіх нас", — розповіла мати хлопчиків.

Дідусь Массімо розповів журналістам, що й сам пережив цей приємний досвід у минулому, коли знайшов послання в пляшці багато років тому.

"Воно було від людини, яка працювала на круїзному лайнері, і було написано французькою мовою. У записці було сказано, що він із нетерпінням чекає на повернення додому до Франції. Відтоді я також намагався писати послання і кидати їх у море, але це перший випадок, коли хтось знайшов їх і зв'язався зі мною", — розповів італієць.

Нагадаємо, у США знайшли послання в пляшці, яке дрейфувало океаном 148 років. Його написали на звороті візитної картки відомої філадельфійської інструментальної компанії W.G. & J Klemm, яка працювала в 1800-х роках.