Бросили два брата: послание в бутылке в море нашли через два года

Два года бутылка с письмом плавала по Адриатическому морю, пока не пересекла его, оказавшись в Хорватии.

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Традиция бросать послание в бутылке в море и океан существует с незапамятных времен. Сейчас этот способ даже используют ученые, чтобы изучать морские течения. Но два брата из итальянского города Талаккьо бросили свое послание с Адриатическое море просто желая развлечься. Однако бутылка с их письмом в итоге была найдена. Об этом пишет Il Resto Del Carlino.

Семилетний Раффаэле и восьмилетний Самуэль в июле 2023 года решили написать послание, положить его в бутылку и бросить в море. Все это благодаря своему дедушке, который рассказал им об этой морской традиции. В итоге братья написали коротенькую записку, объяснили, кто они и указали телефон своей бабушки Карлы с просьбой ко всем, кто найдет это сообщение, связаться с ним снова. Положили ее в бутылку и бросили в море с лодки.

Примерно через два года эта бутылка была найдена в Хорватии. С Карлой связался Сали, 55-летний художник, который живет в регионе Северная Далмация. По его словам, он нашел бутылку с посланием в бутылке, застрявшее среди камней.

Но он почти ничего не смог разобрать, кроме номера телефона, по которому и позвонил.

"Когда мы узнали, дети были очень радыю. Идея принадлежала дедушке Массимо, но они не раздумывали, потому что они очень любопытные дети, и решили написать это сообщение, чтобы познакомиться и с другими людьми из других стран", — рассказала мать мальчиков.

Раффаэле рассказал о своем удачном опыте в школе, так что одноклассники и учителя также были впечатлены этой прекрасной историей.

"Раффаэле и Самуэле не общались напрямую с человеком, нашедшим сообщение, это сделали мои родители, и они до сих пор поддерживают с ним связь. Этот человек сказал нам, что летом он приедет к нам в гости на наш пляжный курорт, это будет очень приятная встреча для детей, но также и для всех нас", — рассказала мать мальчиков.

Дедушка Массимо рассказал журналистам, что и сам пережил этот приятный опыт в прошлом, когда нашел послание в бутылке много лет назад.

"Оно было от человека, работавшего на круизном лайнере, и было написано на французском языке. В записке было сказано, что он с нетерпением ждет возвращения домой во Францию. С тех пор я также пытался писать послания и бросать их в море, но это первый случай, когда кто-то нашел их и связался со мной", — рассказал итальянец.

Напомним, в США нашли послание в бутылке, которое дрейфовало по океану 148 лет. Его написали на обороте визитной карточки известной филадельфийской инструментальной компании W.G. & J Klemm, которая работала в 1800-х годах.