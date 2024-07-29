Самое старое послание в бутылке: что в нем написано

Самое старое послание в бутылке возрастом 132 года нашли на австралийском пляже несколько лет назад. Оно оказалось частью важного эксперимента, который длился 69 лет.

Related video

В приключенческих романах часто фигурируют письма в бутылках, которые приводят героев к пиратским сокровищам. Конечно, у них есть реальные прототипы и самое старое такое сообщение обнаружили на австралийском пляже, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В 2018 году на пляже к северу от острова Ведж в Австралии Тоня Иллман наткнулась на то, что впоследствии оказалось 132-летним посланием в бутылке.

"Она просто выглядела милой старой бутылкой, и я подняла ее, думая, что она будет хорошо смотреться в моем книжном шкафу, — рассказала Иллман в своем тогдашнем заявлении, — Девушка моего сына обнаружила записку, когда пошла высыпать песок. Записка была влажной, плотно свернутой и обмотанной веревкой. Мы забрали ее домой и высушили, а когда открыли, то увидели, что это — отпечатанный бланк, на немецком языке, с выцветшим рукописным текстом".

После некоторых онлайн-расследований Иллман и ее муж заподозрили, что находка могла быть частью 69-летнего эксперимента с дрейфующими бутылками, который проводила Немецкая военно-морская обсерватория для изучения поверхностных течений океана.

В записках, помещенных в эти бутылки, содержалась подробная информация о дате, когда их выбросили за борт, координаты, где это произошло, название и маршрут корабля, а на обороте — просьба к тому, кто нашел бутылку, вернуть ее с подробностями о том, когда и где ее нашли, в Немецкую военно-морскую обсерваторию или в немецкое консульство.

Детали записки, найденной Иллман, указывали на то, что бутылка была на корабле, который направлялся из Кардиффа, Уэльс, в Макассар, Индонезия, еще в 1886 году. После проверки экспертов, которая включала датировку бумаги и сравнение почерка, в Музее Западной Австралии и современных филиалах Немецкой военно-морской обсерватории, находку подтвердили как самое старое послание в бутылке из всех когда-либо найденных.

"Невероятно, но во время архивных поисков в Германии обнаружили оригинальный метеорологический журнал, и в нем была запись за 12 июня 1886 года, сделанная капитаном, о том, что дрейфующая бутылка выброшена за борт, — сказал доктор Росс Андерсон, помощник куратора морской археологии в Музее Западной Австралии. — Дата и координаты точно соответствуют тем, что указаны на бутылке".

Однако, есть еще несколько недавних претендентов, которые могут побороться за корону самого старого послания.

Важно

Такого никто не ожидал: археологи откопали клинописную табличку с неожиданными записями

В 2022 году в одном из домов в Шотландии сантехник нашел под полом 135-летнее послание в бутылке с текстом: "Джеймс Ричи и Джон Грив положили этот пол, но они не пили виски. 6 октября 1887 года". Еще более старой может быть записка в бутылке, недавно найденная на пляже в Нью-Джерси.

Ранее Фокус писал о невероятном артефакте, который раскопали болгарские археологи. На нем есть надписи, которые делают находку древнейшей христианской реликвией региона.

А также мы рассказывали о древнем месте сбора кочевников. Исследователи обнаружили место, где отдыхали древние кочевники, которые путешествовали в Кавказском регионе еще 3500 лет назад.