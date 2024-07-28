Все начинается в утробе: ученые рассказали, как гены закладывают основу нашего поведения
Генетика уже давно изучает вопрос того, как генетическая предрасположенность влияет на нашу жизнь, местами предопределяя то, как она протекает. Однако направление, исследующее малоизученную связь генов и нашего характера, является самой интересной областью.
Понимание роли генов в поведении человека давно интересовало ученых. Начиная с 1950-х годов, влияние генетики на здоровье человека было хорошо задокументировано, что привело к прогрессу в области точной медицины. Однако влияние генов на психологию в значительной степени игнорировалось. Но в недавнем исследовании учеными рассматривалось то, как теория генетического конфликта может помочь понять поведение человека и его психологические состояния, пишет The Conversation.
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Теория генетического конфликта предполагает, что наши гены, которые мы наследуем от родителей, сохраняют маркеры, указывающие на их происхождение, что заставляет их либо сотрудничать, либо конфликтовать в процессе нашего развития. Наиболее ярко эта теория проявляется во время беременности, когда материнские и отцовские гены имеют разные стратегии развития плода.Важно
Материнские гены стремятся сохранить здоровье и ресурсы матери для будущих беременностей, в то время как отцовские гены ставят во главу угла потребление ресурсов нынешним плодом. Это генетическое перетягивание каната иногда может привести к неблагоприятным последствиям, таким как проблемы с развитием или выкидыш, если генам не удается прийти к компромиссу, говорит Джессика Д. Айерс, ассистент профессора психологических наук Университета штата Бойсе. Несмотря на свою значимость, роль генетического конфликта в психологии остается незамеченной.
На большинство человеческих черт влияет множество генов, что затрудняет выделение влияния одного гена на поведение. Например, депрессия включает в себя взаимодействие около 200 генов и различных факторов окружающей среды. Исследования редких генетических заболеваний, таких как синдромы Прадера-Вилли и Ангельмана, дают возможность понять, как генетический конфликт влияет на поведение. Эти синдромы возникают в результате потери гена на хромосоме 15, причем синдром Прадера-Вилли — из-за отсутствия отцовского гена, а синдром Ангельмана — из-за отсутствия материнского гена. Оба синдрома приводят к ярко выраженным физическим и поведенческим особенностям.
Синдром Ангельмана ассоциируется с чрезмерной улыбкой и социальной активностью, в то время как синдром Прадера-Вилли связан с истериками, беспокойством и социальными трудностями. Изучение этих синдромов подчеркивает важность учета генетического конфликта в психологических исследованиях. Оно показывает, как различия в генетическом выражении могут влиять на темперамент, общительность, психическое здоровье и привязанность, говорит Айерс.
Например, генетический конфликт влияет на отношения между родителями и детьми, начиная с утробы матери, влияя на то, как дети реагируют на социальные ситуации и стресс. Включение теории генетического конфликта в психологию может помочь исследователям лучше понять биологические основы поведения. Несмотря на то, что эта область находится на ранней стадии развития, дальнейшие междисциплинарные исследования могут открыть больше информации о том, как генетический состав формирует наши психологические характеристики, предлагая новые пути для лечения и понимания психологических заболеваний.
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