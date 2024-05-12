Пересиливает саму генетику: давление в утробе матери способно серьезно изменить наши лица

Бывают случаи, когда у здоровых родителей без генетических заболеваний рождается ребенок с патологией лица. Теперь ученые выяснили причину этого и генетика не была этому виной.

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Исследователи обнаружили, что повышенное внутриутробное давление на ранних стадиях развития плода может нарушить процесс формирования черт лица эмбриональными стволовыми клетками. В этом исследовании изучался рост эмбрионов мыши, лягушки и человека в лабораторных условиях, чтобы лучше понять развитие клеток. Оказалось, что не все наши черты диктуют одни лишь гены и даже на таком интимном этапе в наше развитие могут вторгнуться внешние факторы, пишет ScienceAlert.

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Команда ученых обнаружила, что при внешнем воздействии на эти ранние формы развития нарушаются важнейшие сигнальные пути в клетках нервного гребня. Эти клетки имеют решающее значение для развития тканей, особенно лица, и их нарушение может привести к черепно-лицевым порокам развития — аномалиям, вызванным как генетическими, так и экологическими факторами, включая изменения в поступлении питательных веществ.

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В центре внимания исследователей было влияние гидростатического давления на заполненную жидкостью полость вблизи нервного гребня, известную как бластоцель. Исследование, проведенное под руководством нейробиолога Роберто Майора из Университетского колледжа Лондона (UCL), показало, что давление снижает активность белка под названием Yap, который необходим для функционирования группы сигнальных молекул под названием Wnt. Эти молекулы направляют развитие нервного гребня. Это открытие имеет большое значение, поскольку оно расширяет наше понимание эмбриональной индукции, когда клетки направляются к развитию под воздействием химических сигналов из других тканей.

Интересно, что, хотя многие исследования эмбрионального развития сосредоточены на биохимических факторах, данное исследование показывает, что физические условия, такие как давление, также могут оказывать глубокое влияние на то, какими именно мы сформируемся. Майор отметил: "Когда организм испытывает изменение давления, все клетки, включая эмбрион внутри матери, способны это почувствовать".

Последствия этого исследования весьма обширны: оно говорит о том, что тонкие изменения в физической среде утробы матери потенциально могут существенно повлиять на развитие плода, запустив развитие патологий не связанных с генетическими заболеваниями, передающимися по наследству. Однако необходимо провести дополнительные исследования, чтобы определить, насколько чувствительны эмбрионы к этим изменениям и к каким конкретным последствиям могут привести различные условия внутри матки.

Ранее Фокус писал о секретном механизме организма для защиты эмбриона. В ходе нового исследования была обнаружена самоотверженная клетка, призванная защищать уязвимый растущий эмбрион.

Также Фокус писал о том, что ученые смогли вырастить эмбрионы без участия людей. Они провели уникальный эксперимент, в ходе которого они активировали все возможности стволовых клеток и заглянули на самые ранние этапы нашего развития.

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