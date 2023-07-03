Выживает сильнейший. Ученые раскрыли секретный механизм организма для защиты эмбриона

В ходе нового исследования была обнаружена самоотверженная клетка, призванная защищать уязвимый растущий эмбрион.

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Новаторское исследование выявило новый тип клеток в человеческих эмбрионах, которые, по-видимому, защищают развивающийся эмбрион от повреждений. Это открытие может проложить путь для будущих исследований в области повышения безопасности плода при беременности, пишет ScienceAlert.

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Каждый человек начинает свой путь в виде одинокой микроскопической клетки, которая размножается и дифференцируется в специализированные типы. В ходе недавнего исследования ученые обнаружили новый тип клеток, который не вписывается в привычную картину в 5-дневных эмбрионах.

Эти особые клетки содержат "прыгающие гены" — нестандартные фрагменты ДНК, которые копируются и снова встраиваются в геном. Хотя эти прыгающие гены могут причинить вред, недавно обнаруженные клетки самоуничтожаются при возникновении такого вреда.

Этот механизм самоуничтожения, по сути, действует как процесс контроля качества, удаляя все дефектные клетки. По словам Лоренса Херста, эволюционного генетика из Университета Бата, "если клетка повреждена прыгающими генами, то эмбриону лучше удалить эти клетки и не позволять им стать частью развивающегося ребенка".

Новый тип клеток, названный REject-клетками, составляет около четверти клеток эмбриона через пять дней после оплодотворения. Эти клетки REject, уникально запрограммированные на самоуничтожение, дают более здоровым клеткам шанс на процветание, потенциально способствуя росту эмбриона.

С другой стороны, остальные клетки могут подавлять свои активные прыгающие гены и не имеют функции самоуничтожения. Точную причину этого и точную динамику между этими клетками еще предстоит выяснить.

Херст описывает этот процесс отбора на уровне клеток как своего рода "выживание сильнейших". Результаты исследования позволяют предположить, что ученые, возможно, открыли уникальный способ защиты организма от вредных генетических компонентов.

Несмотря на то, что это исследование только начинается, команда ученых предполагает, что поведение клеток REject может быть решающим фактором между успешной и неудачной беременностью. В будущем планируется изучить эту концепцию и выяснить, существуют ли эти уникальные клетки в эмбрионах других приматов.

Наш организм должен управлять этими прыгающими генами на протяжении всей жизни, но, похоже, что на самых ранних этапах жизни эти гены оказывают еще большее влияние, чем считалось ранее.

"Очень рано в развитии эти прыгающие гены активны в некоторых клетках, вероятно, потому, что мы не можем достаточно быстро привести в действие наши генетические защитные механизмы", — говорит Сюзанна Ижсвак, профессор молекулярной медицины.

Новое исследование представляет собой перспективное направление в изучении раннего развития человека, потенциально способствуя улучшению показателей успешности беременности в будущем.

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