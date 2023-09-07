Обманули природу: ученые вырастили эмбрионы без участия людей (видео)

Ученые провели уникальный эксперимент, в ходе которого они активировали все возможности стволовых клеток и заглянули на самые ранние этапы нашего развития.

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Процесс, который происходит в первые дни после оплодотворения человеческой яйцеклетки воистину можно считать чудом природы. Ученые тоже так думают, но не прекращают попытки разобраться в его стадиях мельчайших деталях. Теперь они впервые приблизились к наблюдению этих стадий, но для этого они совершили невозможное, вырастив человеческие эмбрионы самостоятельно, пишет ScienceAlert.

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Группа исследователей успешно вырастила в лаборатории модели 2-недельных человеческих эмбрионов, используя стволовые клетки. Эти уникальные модели помогут понять такие вопросы, как фертильность, почему некоторые беременности заканчиваются выкидышами, а также происхождение некоторых врожденных дефектов.

Якоб Ханна, ученый из Научного института Вейцмана, Израиль, назвал первый месяц после зачатия жизненно важным этапом развития. Он сказал: "Все ключевые моменты происходят в первый месяц, остальные восемь месяцев беременности — это в основном рост". Однако события этого первого месяца остаются загадочными как по этическим, так и по практическим соображениям.

Чтобы решить эту проблему, специалисты обратились к невероятным возможностям стволовых клеток. Им удалось убедить эти клетки сформировать структуры, напоминающие ранние стадии развития человеческого эмбриона. Интересно, что эти стволовые клетки были созданы без каких-либо генетических модификаций, что свидетельствует о присущем им потенциале имитации человеческого развития.

Процесс формирования искусственных эмбрионов

Особого внимания заслуживает тот факт, что в моделях были обнаружены особенности, ранее не встречавшиеся в созданных в лабораторных условиях структурах. Среди них есть части, которые в дальнейшем формируют плаценту и другие системы поддержки эмбриона. Это похоже на сборку пазла развития человека, в котором не хватало некоторых деталей.

Если в предыдущих исследованиях было показано, что стволовые клетки мыши могут формировать структуры, напоминающие оплодотворенные эмбрионы, то последнее исследование позволило сделать еще один шаг вперед. Группа исследователей воспроизвела этот процесс с использованием стволовых клеток человека, фактически создав модель человеческого эмбриона на разных стадиях, начиная примерно с недели после оплодотворения. Когда эти выращенные в лаборатории структуры были изучены, оказалось, что они демонстрируют многие этапы развития, наблюдаемые у естественно развивающихся эмбрионов.

Однако следует отметить, что эти модели не являются точными копиями настоящих эмбрионов. Это лишь очень близкие имитации, которые дают ученым новый инструмент для исследований.

14 день созревания искусственных эмбрионов

Ханна указывает на практическое значение этого исследования, объясняя, что многие проблемы ранней беременности и врожденных дефектов возникают именно в эти первые недели. Он добавляет: "Наши модели могут пролить свет на сложные взаимодействия и сигналы в этот период, потенциально раскрывая причины, по которым все может пойти не так".

Это достижение не только удовлетворяет научное любопытство, но и может проложить путь к лучшему пониманию и потенциальному устранению осложнений ранних сроков беременности в будущем.

Ранее Фокус писал о секретном механизме организма для защиты эмбриона. В ходе нового исследования была обнаружена самоотверженная клетка, призванная защищать уязвимый растущий эмбрион.

Также Фокус писал о том, что ранее ученые уже создавали эмбрионы без участия сперматозоидов и клеток. По словам исследователей, эмбрионы были созданы без участия сперматозоидов и яйцеклеток.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.