Возрастом 139 млн лет. В Южной Америке нашли окаменелость беременного ихтиозавра (фото)

С помощью окаменелости длинной в 4 м эксперты смогут исследовать эмбриональное развитие ихтиозавров, которые бороздили моря от 90 до 250 миллионов лет назад.

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В ходе своего недавнего исследования в Чили ученые нашли беременную окаменелость ихтиозавра, содержащую эмбрион. Находка была сделана недалеко от ледника Тиндаль, пишет 9News.

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Окаменелость была обнаружена ученым Джудит Пардо-Пересом из Университета Магальяна. Рептилия возрастом 139 миллионов лет получила прозвище Фиона.

Фиону извлекли из отступающего ледника в отдаленном районе национального парка Торрес-дель-Пайне. После находки неповрежденные останки были аккуратно собраны с помощью вертолета.

Несмотря на трудности, экспедиция оказалась более чем успешной. Помимо Фионы ученые собрали 23 новых экземпляра ихтиозавров.

[ + – ] Ихтиозавры — древние морские рептилии, которые процветали на протяжении большей части мезозойской эры

"Ихтиозавры — древние морские рептилии, которые процветали на протяжении большей части мезозойской эры. Тот факт, что эти невероятные существа так хорошо сохранились в экстремальных условиях, поистине удивляет", — отметили ученые.

С помощью окаменелости длинной в 4 м эксперты смогут исследовать эмбриональное развитие ихтиозавров, которые бродили по морям от 90 до 250 миллионов лет назад.

"Восстановление и изучение Фионы позволит получить информацию, связанную с ее видом и палеобиологией, касающуюся эмбрионального развития, а также болезни, которая поразила ее во время жизни", — подчеркнули эксперты.

Тело Фионы напоминает тело современного тунца, а также похоже на дельфина, с длинной заостренной головой, четырьмя плавниками и вертикальным хвостом. Представители этого вида имели легкие и они давали живое потомство. Ихтиозавры считаются морскими животными, достигшими наибольшего уровня адаптации к своей специфической среде обитания.

Напомним, что в января этого года в Англии нашли самый полный на данный момент скелет ихтиозавра. Длина этого существа составляет 10 м, а возраст – 180 млн лет.