Длиной со школьный автобус. В Аргентине обнаружен гигантский "дракон смерти"

Обнаружение новых окаменелостей позволяет предположить, что гигантские "драконы" летали в небе 86 миллионов лет назад.

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В ходе своего недавнего исследования в Аргентине ученые нашли новый вид летающих рептилий длиной со школьный автобус, известный как "дракон смерти", пишет USA Today News.

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Птерозавр, также известный как Thanatosdrakon amaru, как полагают, предшествовал птицам, будучи первым существом с крыльями, охотящимся на добычу. Ученые создали название "дракон смерти", соединив два греческих слова смерть — Thanatos и дракон — drakon.

"Останки Thanatosdrakon имеют различные особенности, которые позволяют нам отличить их от других известных птерозавров. В основном, эти особенности проявляются в позвонках и конечностях. Это позволило нам открыть новый вид птерозавров", — рассказал ведущий автор исследования Леонардо Ортис.

Исследователи наткнулись окаменелости в Андах на западе аргентинской провинции Мендоса. Что примечательно, в породах сохранились останки рептилии, датируемые 86 миллионами лет мелового периода, то есть за 20 миллионов лет до того, как удар астероида уничтожил три четверти жизни на Земле.

[ + – ] Сравнительная схема "дракона смерти" с другими птицами и человеком

Также стоит отметить, что новая окаменелость птерозавра оказалось самой большой в Южной Америке и одной из крупнейших в мире.

Несмотря на то, что из-за способности летать ученые относят птерозавров к той же категории, что и птиц, их все равно трудно классифицировать, так как они были холоднокровными хищниками. Они не имели соперников, поэтому считается, что птерозавры властвовали на всех континентах и эволюционировали в различные формы и размеры.

Как известно, птерозавры не просто летали или парили, а активно набирать высоту, полагаясь на собственные силы.

Крылья птерозавров сформированы из мембраны, которая тянулась от удлиненного четвертого пальца на передней конечности и соединялась с телом. У некоторых также был длинный хвост с маленькой "хвостовой лопастью" на конце.

Напомним, что ранее палеонтологи совершили другое не менее интересное открытие. Так в Южной Америке эксперты наткнулись на окаменелость беременного ихтиозавра, которую прозвали Фионой. Возраст существа составляет 139 млн лет, а длина 4 м. Тело Фионы напоминает сочетание современного тунца и дельфина.