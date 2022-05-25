Длиной со школьный автобус. В Аргентине обнаружен гигантский "дракон смерти"
Обнаружение новых окаменелостей позволяет предположить, что гигантские "драконы" летали в небе 86 миллионов лет назад.
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В ходе своего недавнего исследования в Аргентине ученые нашли новый вид летающих рептилий длиной со школьный автобус, известный как "дракон смерти", пишет USA Today News.
Птерозавр, также известный как Thanatosdrakon amaru, как полагают, предшествовал птицам, будучи первым существом с крыльями, охотящимся на добычу. Ученые создали название "дракон смерти", соединив два греческих слова смерть — Thanatos и дракон — drakon.
"Останки Thanatosdrakon имеют различные особенности, которые позволяют нам отличить их от других известных птерозавров. В основном, эти особенности проявляются в позвонках и конечностях. Это позволило нам открыть новый вид птерозавров", — рассказал ведущий автор исследования Леонардо Ортис.
Исследователи наткнулись окаменелости в Андах на западе аргентинской провинции Мендоса. Что примечательно, в породах сохранились останки рептилии, датируемые 86 миллионами лет мелового периода, то есть за 20 миллионов лет до того, как удар астероида уничтожил три четверти жизни на Земле.
Также стоит отметить, что новая окаменелость птерозавра оказалось самой большой в Южной Америке и одной из крупнейших в мире.
Несмотря на то, что из-за способности летать ученые относят птерозавров к той же категории, что и птиц, их все равно трудно классифицировать, так как они были холоднокровными хищниками. Они не имели соперников, поэтому считается, что птерозавры властвовали на всех континентах и эволюционировали в различные формы и размеры.
Как известно, птерозавры не просто летали или парили, а активно набирать высоту, полагаясь на собственные силы.
Крылья птерозавров сформированы из мембраны, которая тянулась от удлиненного четвертого пальца на передней конечности и соединялась с телом. У некоторых также был длинный хвост с маленькой "хвостовой лопастью" на конце.
Напомним, что ранее палеонтологи совершили другое не менее интересное открытие. Так в Южной Америке эксперты наткнулись на окаменелость беременного ихтиозавра, которую прозвали Фионой. Возраст существа составляет 139 млн лет, а длина 4 м. Тело Фионы напоминает сочетание современного тунца и дельфина.