Теплокровные или холоднокровные: ученые выяснили, какими на самом деле были динозавры

Новое исследование может изменить общепринятое представление о динозаврах.

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Ученые из Калифорнийского технологического института смогли измерить скорость метаболизма давно вымерших животных и пришли к выводу, что некоторые гигантские динозавры в ходе эволюции стали холоднокровными, сообщает New York Times.

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Ученые давно спорят о том, какими животными были динозавры: теплокровными или холоднокровными? Новое исследование показывает, что эти рептилии имели и те и другие особенности.

"Мы предполагали, что большинство динозавров были теплокровными животными, но наш новый метод измерения скорости метаболизма вымерших существ показывает, что действительно многие динозавры, в том числе и летающие птерозавры были теплокровными. Но некоторые травоядные динозавры стали в ходе эволюции холоднокровными", — говорит Ясмина Виманн, палеонтолог из Калифорнийского технологического института.

[ + – ] Tyrannosaurus rex Фото: Smithsonian Institution

Ученые изучили останки вымерших динозавров и смогли измерить скорость их метаболизма, что напрямую связано с тем, каким было животное: теплокровным или холоднокровным. Исследователи выяснили, что плезиозавры, морские рептилии с длинной шеей, имели быстрый метаболизм, а значит были теплокровными. Это же касается и птерозавров, и динозавров из группы Орнитодиры, у которых был теплокровный предок. Эта теплокровность сохранилась и у длинношеих зауроподов и хищных тероподов, таких как Tyrannosaurus rex.

[ + – ] Исследователи выяснили, что плезиозавры, морские рептилии с длинной шеей, имели быстрый метаболизм, а значит были теплокровными Фото: wikipedia

"Зауроподы были огромными травоядными динозаврами и неожиданно было узнать, что у них был высокий уровень метаболизма. Ведь раньше считалось, что у этих гигантских рептилий должен быть низкий метаболизм. Только представьте, сколько нужно было этим динозаврам съедать сотен килограмм растений, чтобы поддерживать быстрый метаболизм", — говорит Стивен Брусатте из Эдинбургского университета.

[ + – ] Ученые считают, что гигантские зауроподы были теплокровными динозаврами Фото: wikipedia

Также ученые выяснили, что птицетазовые динозавры имели изначально теплокровных предков и быстрый метаболизм. Но потом, в ходе эволюции их более крупные потомки, такие как стегозавры и трицератопсы развили более низкий метаболизм, а значит стали холоднокровными. То есть как и современным рептилиям им нужно было постоянно поддерживать нормальную температуру тела. Ученые считают, что эти динозавры должны были либо постоянно греться на солнце, либо же сезонно мигрировать в места с более теплым климатом.

[ + – ] В ходе эволюции стегозавры развили более низкий метаболизм, а значит стали холоднокровными Фото: wikipedia

"Это удивительно, что большие птицетазовые динозавры стали холоднокровными, а гигантские зауроподы – нет. Новые данные могут изменить наше понимание образа жизни и поведения многих динозавров", — говорит Цзинмай О'Коннор из Музея естественной истории им. Филда в Чикаго.

По словам ученых, нужно провести исследование еще большего количества окаменелостей древних рептилий, чтобы узнать о том, какими точно были другие представители птицетазовых динозавров. К этой группе принадлежат, например, архозавры, потомками которых являются холоднокровные крокодилы.

"Некоторые вымершие крокодилы изначально могли быть также теплокровными, в отличие от их живых потомков", — говорит Виманн.

Теперь же ученые хотят выяснить, почему некоторым теплокровным динозаврам пришлось стать холоднокровными и отказаться от быстрого метаболизма.

"Подобный факт отказа от теплокровности, которая считается большим эволюционным достижением, кажется нелогичным. Но с другой стороны, чтобы поддерживать высокий уровень метаболизма нужно много пищи и энергии. Может быть некоторые динозавры просто не справились с такой "ответственной работой", — говорит Брусатте.

Напоминаем, что в Аргентине палеонтологи обнаружили новый вид гигантских летающих рептилий, длина который была соизмерима с современным автобусом.