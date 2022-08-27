Найбільший у Європі: мешканець Португалії знайшов у дворі рештки величезного динозавра

Скелет завдовжки 25 метрів і заввишки 12 метрів належить зауроподу, що жив близько 150 млн років тому.

Мешканець Португалії виявив на задньому дворі свого будинку рештки величезного динозавра, які тепер досліджують учені. Про це стало відомо виданню Phys.org.

Чоловік знайшов скам'янілі кістки ще у 2017 році, коли проводив будівельні роботи на своїй земельній ділянці в португальському місті Помбал. Він звернувся до палеонтологів, які в серпні 2022 року влаштували розкопки та виявили скелет істоти завдовжки близько 25 метрів і висотою близько 12 метрів.

Група дослідників із Іспанії та Португалії дійшли висновку, що знайшли рештки найбільшого зі знайдених у Європі зауроподів — чотирилапого травоїдного динозавра, що виділявся довгим хвостом і не менш довгою шиєю. Ці істоти жили у Верхньоюрський період Мезозойської ери, тобто приблизно 150 мільйонів років тому, і належать до групи брахіозавридів, для якої характерні розвинені передні кінцівки. Серед найвідоміших видів динозаврів до неї відносять Brachiosaurus altithorax і Giraffatitan brancai, а також пізніший вид Lusotitan atalaiensis, який жив у західній частині сучасної Португалії.

[ + – ] Команда палеонтологів поруч із рештками динозавра в Помбалі Фото: phys.org

"Дивно бачити, що всі ребра тварини збереглися в такому вигляді, зберігши своє вихідне анатомічне становище. Такий спосіб збереження є досить незвичайним для історії скам'янілостей динозаврів, зокрема зауроподів, знайдених у Верхній Португалії Юрського періоду", — прокоментувала Елізабет Малафайя, наукова співробітниця факультету наук Лісабонського університету.

Зараз палеонтологи витягли частини осьового скелета, включаючи ребра та хребет. Збереження скам'янілостей і їхнє розташування вказують, що поруч мають бути й інші кістки — вчені спробують знайти їх у ході подальших розкопок.

За словами Елізабет Малафайї, в ході досліджень учені підтвердили, що на околицях Помбали розташований важливий пласт скам'янілих останків, що належать хребетним тваринам пізньоюрського періоду. За останні десять років він дозволив зробити безліч відкриттів, важливих для подальшого вивчення живих істот, що населяли Піренейський півострів близько 145 млн років тому.

Раніше палеонтологи з'ясували, як гігантські динозаври ходили, щоб не впасти. Диплодок та інші його родичі з величезними шиями були змушені переміщатися діагонально — зараз схожу ходу демонструють бегемоти.

Нещодавно вчені з'ясували, чому великі хижі динозаври мали маленькі передні лапи. Як виявилося, лапки не грали великої ролі, але власники знаходили їм застосування.