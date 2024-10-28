Знесли бульдозерами: мільйонер 10 років боровся за "найкращий чоловічий барліг" (фото)

Мільйонер Грем Вайлдін протягом 10 років намагався зберегти незаконно побудовану прибудову до свого будинку. Він навіть спробував продати ділянку за символічний 1 фунт стерлінгів, але це не допомогло уникнути знесення.

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Розкішний притулок британського мільйонера Грема Вайлдіна, відомий як "найкращий чоловічий барліг", було знесено бульдозерами після тривалої судової тяганини з місцевою владою. Розташована за його будинком у Сіндерфорді (Глостершир), ця споруда площею 10 000 квадратних футів включала боулінг, кінотеатр, корти для сквошу, бар і навіть приватне казино. Про це пише Lad Bible.

Конфлікт розпочався 2014 року, коли Вайлдін побудував будівлю за будинком без дозволу на будівництво, що спричинило невдоволення сусідів і місцевої міської ради. Мільйонер стверджував, що він міг вносити зміни у свою власність завдяки правам на дозволену забудову (PDR), які дозволяють домовласникам вносити певні зміни у свою ділянку без дозволу на будівництво. Однак його не стали слухати і рада зажадала знесення, стверджуючи, що об'єкт не відповідає встановленим нормам.

Попри судові заборони, Вайлдін вперто відмовлявся виконувати вимоги й продовжував відстоювати свою позицію. У 2022 році його засудили до шести тижнів тюремного ув'язнення за неповагу до суду. У березні 2023 року бізнесмен подав апеляцію, але її було відхилено. Спроба уникнути відповідальності через продаж будинку за символічний 1 фунт стерлінгів також не допомогла.

Споруда площею 10 000 квадратних футів включала боулінг, кінотеатр, корти для сквошу, бар і навіть приватне казино Фото: SWNS

У червні 2024 року було отримано остаточний дозвіл на знесення. Роботи завершилися цього тижня, і на місці колишньої "чоловічої барлоги" тепер залишився лише бетонний майданчик.

"Знесення завершено, і ми будемо домагатися повного відшкодування витрат від власника. Дякуємо місцевим жителям за їхнє терпіння і підтримку в цьому процесі", — сказав представник міської ради.

Реакція сусідів на руйнування була позитивною Фото: SWNS

Реакція сусідів на руйнування була позитивною.

"Тепер ми бачимо весь простір цілком, і це набагато краще, ніж було. Люди тут явно задоволені", — зазначив один із жителів.

Раніше Фокус повідомляв, що пара купила будинок і виявила знахідку, яку приховали попередні власники. Емма Харрісон і Ріс Стейнер були здивовані, виявивши, що старі господарі приховували під мостинами в кухні.

Також стало відомо, що на "найсамотнішій дорозі" у США розташоване занедбане місто, в якому живуть 2 людини. Джонатан Харп і його дружина Норма залишилися єдиними жителями, які називають старе шахтарське містечко своїм домом. За їхніми словами, вони насолоджуються тишею і спокоєм.