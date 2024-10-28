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Знесли бульдозерами: мільйонер 10 років боровся за "найкращий чоловічий барліг" (фото)

Чоловічий барліг, найкращий чоловічий барліг, приватне казино, знесли бульдозером, 10 боровся за прибудову, Грем Вайлдін
Фото: SWNS | Грем Вайлдін побудував будівлю за будинком без дозволу на будівництво

Мільйонер Грем Вайлдін протягом 10 років намагався зберегти незаконно побудовану прибудову до свого будинку. Він навіть спробував продати ділянку за символічний 1 фунт стерлінгів, але це не допомогло уникнути знесення.

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Розкішний притулок британського мільйонера Грема Вайлдіна, відомий як "найкращий чоловічий барліг", було знесено бульдозерами після тривалої судової тяганини з місцевою владою. Розташована за його будинком у Сіндерфорді (Глостершир), ця споруда площею 10 000 квадратних футів включала боулінг, кінотеатр, корти для сквошу, бар і навіть приватне казино. Про це пише Lad Bible.

Конфлікт розпочався 2014 року, коли Вайлдін побудував будівлю за будинком без дозволу на будівництво, що спричинило невдоволення сусідів і місцевої міської ради. Мільйонер стверджував, що він міг вносити зміни у свою власність завдяки правам на дозволену забудову (PDR), які дозволяють домовласникам вносити певні зміни у свою ділянку без дозволу на будівництво. Однак його не стали слухати і рада зажадала знесення, стверджуючи, що об'єкт не відповідає встановленим нормам.

Попри судові заборони, Вайлдін вперто відмовлявся виконувати вимоги й продовжував відстоювати свою позицію. У 2022 році його засудили до шести тижнів тюремного ув'язнення за неповагу до суду. У березні 2023 року бізнесмен подав апеляцію, але її було відхилено. Спроба уникнути відповідальності через продаж будинку за символічний 1 фунт стерлінгів також не допомогла.

Чоловічий барліг, найкращий чоловічий барліг, приватне казино, знесли бульдозером, 10 боровся за прибудову, Грем Вайлдін Fullscreen
Споруда площею 10 000 квадратних футів включала боулінг, кінотеатр, корти для сквошу, бар і навіть приватне казино
Фото: SWNS

У червні 2024 року було отримано остаточний дозвіл на знесення. Роботи завершилися цього тижня, і на місці колишньої "чоловічої барлоги" тепер залишився лише бетонний майданчик.

"Знесення завершено, і ми будемо домагатися повного відшкодування витрат від власника. Дякуємо місцевим жителям за їхнє терпіння і підтримку в цьому процесі", — сказав представник міської ради.

Чоловічий барліг, найкращий чоловічий барліг, приватне казино, знесли бульдозером, 10 боровся за прибудову, Грем Вайлдін Fullscreen
Реакція сусідів на руйнування була позитивною
Фото: SWNS

Реакція сусідів на руйнування була позитивною.

"Тепер ми бачимо весь простір цілком, і це набагато краще, ніж було. Люди тут явно задоволені", — зазначив один із жителів.

Раніше Фокус повідомляв, що пара купила будинок і виявила знахідку, яку приховали попередні власники. Емма Харрісон і Ріс Стейнер були здивовані, виявивши, що старі господарі приховували під мостинами в кухні.

Також стало відомо, що на "найсамотнішій дорозі" у США розташоване занедбане місто, в якому живуть 2 людини. Джонатан Харп і його дружина Норма залишилися єдиними жителями, які називають старе шахтарське містечко своїм домом. За їхніми словами, вони насолоджуються тишею і спокоєм.