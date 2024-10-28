Снесли бульдозерами: миллионер 10 лет боролся за "лучшую мужскую берлогу" (фото)

Миллионер Грэм Уайлдин в течение 10 лет пытался сохранить незаконно построенную пристройку к своему дому. Он даже попытался продать участок за символический 1 фунт стерлингов, но это не помогло избежать сноса.

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Роскошное убежище британского миллионера Грэма Уайлдина, известное как "лучшая мужская берлога", было снесено бульдозерами после длительной судебной тяжбы с местными властями. Расположенная за его домом в Синдерфорде (Глостершир), эта постройка площадью 10 000 квадратных футов включала боулинг, кинотеатр, корты для сквоша, бар и даже частное казино. Об этом пишет Lad Bible.

Конфликт начался в 2014 году, когда Уайлдин построил здание за домом без разрешения на строительство, что вызвало недовольство соседей и местного городского совета. Миллионер утверждал, что он мог вносить изменения в свою собственность благодаря правам на разрешенную застройку (PDR), которые позволяют домовладельцам вносить определенные изменения в свой участок без разрешения на строительство. Однако его не стали слушать и совет потребовал сноса, утверждая, что объект не соответствует установленным нормам.

Несмотря на судебные запреты, Уайлдин упорно отказывался выполнять требования и продолжал отстаивать свою позицию. В 2022 году его приговорили к шести неделям тюремного заключения за неуважение к суду. В марте 2023 года бизнесмен подал апелляцию, но она была отклонена. Попытка избежать ответственности через продажу дома за символический 1 фунт стерлингов также не помогла.

Постройка площадью 10 000 квадратных футов включала боулинг, кинотеатр, корты для сквоша, бар и даже частное казино Фото: SWNS

В июне 2024 года было получено окончательное разрешение на снос. Работы завершились на этой неделе, и на месте бывшей "мужской берлоги" теперь осталась лишь бетонная площадка.

"Снос завершен, и мы будем добиваться полного возмещения расходов от владельца. Спасибо местным жителям за их терпение и поддержку в этом процессе", — сказал представитель городского совета.

Реакция соседей на разрушение была положительной Фото: SWNS

Реакция соседей на разрушение была положительной.

"Теперь мы видим все пространство целиком, и это гораздо лучше, чем было. Люди здесь явно довольны", — отметил один из жителей.

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