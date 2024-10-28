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МирФан

Снесли бульдозерами: миллионер 10 лет боролся за "лучшую мужскую берлогу" (фото)

Мужская берлога, лучшая мужская берлога, частное казино, снесли бульдозером, 10 боролся за пристройку, Грэм Уайлдин
Фото: SWNS | Грэм Уайлдин построил здание за домом без разрешения на строительство

Миллионер Грэм Уайлдин в течение 10 лет пытался сохранить незаконно построенную пристройку к своему дому. Он даже попытался продать участок за символический 1 фунт стерлингов, но это не помогло избежать сноса.

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Роскошное убежище британского миллионера Грэма Уайлдина, известное как "лучшая мужская берлога", было снесено бульдозерами после длительной судебной тяжбы с местными властями. Расположенная за его домом в Синдерфорде (Глостершир), эта постройка площадью 10 000 квадратных футов включала боулинг, кинотеатр, корты для сквоша, бар и даже частное казино. Об этом пишет Lad Bible.

Конфликт начался в 2014 году, когда Уайлдин построил здание за домом без разрешения на строительство, что вызвало недовольство соседей и местного городского совета. Миллионер утверждал, что он мог вносить изменения в свою собственность благодаря правам на разрешенную застройку (PDR), которые позволяют домовладельцам вносить определенные изменения в свой участок без разрешения на строительство. Однако его не стали слушать и совет потребовал сноса, утверждая, что объект не соответствует установленным нормам.

Несмотря на судебные запреты, Уайлдин упорно отказывался выполнять требования и продолжал отстаивать свою позицию. В 2022 году его приговорили к шести неделям тюремного заключения за неуважение к суду. В марте 2023 года бизнесмен подал апелляцию, но она была отклонена. Попытка избежать ответственности через продажу дома за символический 1 фунт стерлингов также не помогла.

Мужская берлога, лучшая мужская берлога, частное казино, снесли бульдозером, 10 боролся за пристройку, Грэм Уайлдин Fullscreen
Постройка площадью 10 000 квадратных футов включала боулинг, кинотеатр, корты для сквоша, бар и даже частное казино
Фото: SWNS

В июне 2024 года было получено окончательное разрешение на снос. Работы завершились на этой неделе, и на месте бывшей "мужской берлоги" теперь осталась лишь бетонная площадка.

"Снос завершен, и мы будем добиваться полного возмещения расходов от владельца. Спасибо местным жителям за их терпение и поддержку в этом процессе", — сказал представитель городского совета.

Мужская берлога, лучшая мужская берлога, частное казино, снесли бульдозером, 10 боролся за пристройку, Грэм Уайлдин Fullscreen
Реакция соседей на разрушение была положительной
Фото: SWNS

Реакция соседей на разрушение была положительной.

"Теперь мы видим все пространство целиком, и это гораздо лучше, чем было. Люди здесь явно довольны", — отметил один из жителей.

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