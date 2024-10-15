Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
СвітФан

61-річний мільйонер втратив усе своє майно після розлучення: як він тепер живе (фото)

Мільйонер втратив усе своє нерухоме майно після розлучення, Пітер Андреєвитч, суд, гроші, розподіл майна
Фото: Peter Andreewitch | Пітер Андреєвитч втратив усе своє майно

Бізнесмен вимагав від колишньої дружини повернути йому нерухомість, але та категорично відмовилася.

Related video

Високий суд у Великій Британії відмовився переглядати ухвалене напередодні рішення про розподіл майна колишнього мільйонера Пітера Андреєвич. Про це пише видання Daily Mail.

Повідомляється, що у власності магната була низка будівель у різних країнах світу, зокрема сімейне гніздечко у Челсі вартістю 2,2 мільйона фунтів стерлінгів.

Втім, понад 20 років тому британець переоформив усе нерухоме майно на тодішню наречену — 50-річну Магалі Монтрей. У такий спосіб він начебто хотів знизити фінансові ризики та приховати від держави справжні масштаби свого багатства.

Мільйонер втратив усе своє нерухоме майно після розлучення, Пітер Андреєвитч, суд, гроші, розподіл майна Fullscreen
Магалі Монтрей судиться з колишнім чоловіком
Фото: Daily Mail

Подружжя прожило разом 19 років й виховувало п’ятьох дітей, але у 2017-му розлучилося. Коли бізнесмен почав вимагати від колишньої дружини повернути йому нерухомість, та категорично відмовилася. Таким чином 61-річний Андреєвич втратив усе й тепер змушений жити в будинку дорослого сина.

Намагання Пітера домогтися справедливості в суді закінчуються провалом. Мало того, йому надійшов зустрічний позов від Монтрей. У ході слухань чоловік не стримався, наговоривши зайвого, й отримав умовний термін за неповагу до суду.

У своїй промові колишній мільйонер намагався довести, що в результаті цієї історії втратив усе і тепер живе зі своїм сином "у надзвичайно тяжких умовах", але його аргументи, вочевидь, були не переконливими.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 26-річна медсестра Камілла Фарнбаєр із американського міста Солт-Лейк-Сіті оригінально помстилася своєму колишньому чоловікові, який кинув її після трагічної аварії.

А от 48-річний британський турист Претеш Вагдія витратив за ніч 3,5 тисячі фунтів стерлінгів (164,8 тис. грн) на повій і випивку, а своїй дружині та поліціантам заявив, що став жертвою підлої шахрайської схеми.