61-річний мільйонер втратив усе своє майно після розлучення: як він тепер живе (фото)

Бізнесмен вимагав від колишньої дружини повернути йому нерухомість, але та категорично відмовилася.

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Високий суд у Великій Британії відмовився переглядати ухвалене напередодні рішення про розподіл майна колишнього мільйонера Пітера Андреєвич. Про це пише видання Daily Mail.

Повідомляється, що у власності магната була низка будівель у різних країнах світу, зокрема сімейне гніздечко у Челсі вартістю 2,2 мільйона фунтів стерлінгів.

Втім, понад 20 років тому британець переоформив усе нерухоме майно на тодішню наречену — 50-річну Магалі Монтрей. У такий спосіб він начебто хотів знизити фінансові ризики та приховати від держави справжні масштаби свого багатства.

Магалі Монтрей судиться з колишнім чоловіком Фото: Daily Mail

Подружжя прожило разом 19 років й виховувало п’ятьох дітей, але у 2017-му розлучилося. Коли бізнесмен почав вимагати від колишньої дружини повернути йому нерухомість, та категорично відмовилася. Таким чином 61-річний Андреєвич втратив усе й тепер змушений жити в будинку дорослого сина.

Намагання Пітера домогтися справедливості в суді закінчуються провалом. Мало того, йому надійшов зустрічний позов від Монтрей. У ході слухань чоловік не стримався, наговоривши зайвого, й отримав умовний термін за неповагу до суду.

У своїй промові колишній мільйонер намагався довести, що в результаті цієї історії втратив усе і тепер живе зі своїм сином "у надзвичайно тяжких умовах", але його аргументи, вочевидь, були не переконливими.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 26-річна медсестра Камілла Фарнбаєр із американського міста Солт-Лейк-Сіті оригінально помстилася своєму колишньому чоловікові, який кинув її після трагічної аварії.

А от 48-річний британський турист Претеш Вагдія витратив за ніч 3,5 тисячі фунтів стерлінгів (164,8 тис. грн) на повій і випивку, а своїй дружині та поліціантам заявив, що став жертвою підлої шахрайської схеми.