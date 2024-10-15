61-летний миллионер потерял все свое имущество после развода: как он теперь живет (фото)

Бизнесмен требовал от бывшей жены вернуть ему недвижимость, но та категорически отказалась.

Related video

Высокий суд в Великобритании отказался пересматривать принятое накануне решение о разделе имущества бывшего миллионера Питера Андреевича. Об этом пишет издание Daily Mail.

Сообщается, что в собственности магната был ряд зданий в разных странах мира, в частности семейное гнездышко в Челси стоимостью 2,2 миллиона фунтов стерлингов.

Впрочем, более 20 лет назад британец переоформил все недвижимое имущество на тогдашнюю невесту — 50-летнюю Магали Монтрей. Таким образом он якобы хотел снизить финансовые риски и скрыть от государства истинные масштабы своего богатства.

Магали Монтрей судится с бывшим мужем Фото: Daily Mail

Супруги прожили вместе 19 лет и воспитывали пятерых детей, но в 2017-м развелись. Когда бизнесмен потребовал от бывшей жены вернуть ему недвижимость, та категорически отказалась. Таким образом 61-летний Андреевич потерял все и теперь вынужден жить в доме взрослого сына.

Попытки Питера добиться справедливости в суде заканчиваются провалом. Мало того, ему поступил встречный иск от Монтрей. В ходе слушаний мужчина не сдержался, наговорив лишнего, и получил условный срок за неуважение к суду.

В своей речи бывший миллионер пытался доказать, что в результате этой истории потерял все и теперь живет со своим сыном "в чрезвычайно тяжелых условиях", но его аргументы, очевидно, были не убедительными.

Напомним, ранее Фокус писал, что 26-летняя медсестра Камилла Фарнбаер из американского города Солт-Лейк-Сити оригинально отомстила своему бывшему мужу, который бросил ее после трагической аварии.

А вот 48-летний британский турист Претеш Вагдия потратил за ночь 3,5 тысячи фунтов стерлингов (164,8 тыс. грн) на проституток и выпивку, а своей жене и полицейским заявил, что стал жертвой подлой мошеннической схемы.