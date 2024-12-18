"Прут колоннами": военный рассказал о новой тактике солдат КНДР в Курской области (видео)

По словам Кирилла Сазонова, северокорейские солдаты воюют, как россияне в 2022 году, а последние 3-4 дня бойцы КНДР становятся "отличной мишенью" для ВСУ.

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Солдаты Северной Кореи в Курской области изменили тактику штурмов украинских позиций и теперь "суют" по 30-50 человек одновременно. Об этом в интервью "24 каналу" рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

По его словам, бойцы из КНДР не учитывают дронов, огневого вала и поддержки артиллерии, из-за чего значительное количество солдат уничтожают еще на подходах к позициям.

"Они пытаются пробраться по одному-двум к нашим позициям, накапливаться в каких-то укрытиях, ямах или подвалах, учитывая, что на одного оккупанта мы не будем тратить ни снаряд, ни мину из миномета", — сказал Сазонов.

Он пояснил, что одна мина стоит 5 000 гривен, поэтому ее жалко тратить. Однако ВСУ могут сбросить гранату с дрона или по ним отработает снайпер или пулеметчик.

"Так они накапливаются и уже потом начинают штурмовать... Последние дня 3-4 мы увидели штурмы, где участвуют не 8-10, а 30-50 солдат личного состава. Они прут колонной против наших позиций. Это для наших ребят, которые давно уже воюют, замечательная мишень. Они кладут их там всех", — отметил Сазонов.

Военный подчеркнул, что солдаты КНДР выполняют функцию, которую ранее возлагали на российских заключенных, убийц и наркоманов, когда их бросали первой волной, чтобы вычислить позиции украинских военных.

То есть северокорейцы бегут и умирают, а операторы дронов в это время высчитывают, где размещены огневые точки ВСУ, минометы и пулеметы. После этого наносят удар, и уже потом идут более опытные штурмовики.

"Возможно, именно для этого используют северокорейцев. "Расходный материал", одноразовые", — подчеркнул Сазонов.

Напомним, 17 декабря газета The New York Times узнала, сколько Путин заплатил за оружие и солдат КНДР.

16 декабря Владимир Зеленский сообщил, что РФ пытается скрыть потери среди бойцов КНДР и буквально сжигают им лица.