"Пруть колонами": військовий розповів про нову тактику солдатів КНДР в Курській області (відео)

За словами Кирила Сазонова, північнокорейські солдати воюють, як росіяни у 2022 році, а останні 3-4 дні бійці КНДР стають "чудовою мішенню" для ЗСУ.

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Солдати Північної Кореї в Курській області змінили тактику штурмів українських позицій і тепер "сунуть" по 30-50 осіб одночасно. Про це в інтерв'ю "24 каналу" розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.

За його словами, бійці з КНДР не враховують дронів, вогневого валу та підтримки артилерії, через що значну кількість солдатів знищують ще на підходах до позицій.

"Вони намагаються пробратись по одному-двох до наших позицій, накопичуватись в якихось укриттях, ямах чи підвалах, враховуючи, що на одного окупанта ми не будемо витрачати ані снаряд, ані міну з міномета", — сказав Сазонов.

Він пояснив, що одна міна коштує 5 000 гривень, тому її шкода витрачати. Проте ЗСУ можуть скинути гранату з дрона або по них відпрацює снайпер чи кулеметник.

"Так вони накопичуються і вже потім починають штурмувати… Останні дні 3-4 ми побачили штурми, де беруть участь не 8-10, а 30-50 солдатів особового складу. Вони пруть колоною проти наших позицій. Це для наших хлопців, які давно вже воюють, чудова мішень. Вони кладуть їх там усіх", — зазначив Сазонов.

Військовий підкреслив, що солдати КНДР виконують функцію, яку раніше покладали на російських ув'язнених, вбивць та наркоманів, коли їх кидали першою хвилею, щоб вирахувати позиції українських військових.

Тобто північнокорейці біжать та вмирають, а оператори дронів у цей час вираховують, де розміщені вогневі точки ЗСУ, міномети та кулемети. Після цього завдають удару, і вже потім йдуть більш досвідчені штурмовики.

"Можливо, саме для цього використовують північнокорейців. "Витратний матеріал", одноразові", — наголосив Сазонов.

Нагадаємо, 17 грудня газета The New York Times дізналась, скільки Путін заплатив за зброю та солдатів КНДР.

16 грудня Володимир Зеленський повідомив, що РФ намагається приховати втрати серед бійців КНДР та буквально спалюють їм обличчя.